Mortalidad en México: Principales causas de muerte en mujeres

A nivel nacional, las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en mujeres, con 62,978 defunciones registradas entre enero y septiembre del 2025.

Esta categoría concentra el mayor número de fallecimientos y refleja el peso de las enfermedades cardiovasculares en la salud pública.

En segundo lugar se encuentra la diabetes mellitus, con 40,225 casos, seguida por los tumores malignos, que suman 36,221 defunciones, de acuerdo con cifras preliminares del Inegi.

Estas tres causas concentran una proporción significativa de la mortalidad femenina en el país.

Más atrás aparecen influenza y neumonía, con 12,134 muertes, y las enfermedades cerebrovasculares, con 11,699. También destacan las enfermedades del hígado, con 8,000 casos, y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con 6,821.

El listado se completa con accidentes (6,452), insuficiencia renal (5,443) y septicemia (2,899).

El predominio de enfermedades crónicas no transmisibles en los primeros lugares evidencia los retos estructurales en prevención, diagnóstico oportuno y control de padecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer.