Marina de EU podría escoltar buques en Ormuz con una coalición internacional: Secretario del Tesoro

La Marina de Estados ⁠Unidos, quizás apoyada por una coalición internacional, escoltará a los buques a través del estrecho de Ormuz cuando ⁠sea militarmente posible, el secretario del ⁠Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista concedida el jueves a Sky News.

"Creo que, tan pronto como sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, escoltará a los buques", afirmó Bessent.

El plan de escoltar a los barcos se pondrá en marcha tan pronto como Estados Unidos tenga "el control total del espacio aéreo y (...) las capacidades de reposición (de Irán) de los misiles se hayan degradado por completo", agregó.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán han agravado la tensión regional y han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio ⁠y ha provocado un aumento ⁠de los precios de ⁠la energía.

Aumentando los riesgos para la economía mundial, el Cuerpo de ⁠la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha dicho que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel.

"De hecho, ahora están pasando petroleros, petroleros iraníes, y creo que también han pasado algunos petroleros con bandera china. ⁠Por lo tanto, sabemos que no han minado el estrecho", comentó Bessent.