Marina de EU podría escoltar buques en Ormuz con una coalición internacional: Secretario del Tesoro
Los ataques de EU e Israel contra Irán han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.
La Marina de Estados Unidos, quizás apoyada por una coalición internacional, escoltará a los buques a través del estrecho de Ormuz cuando sea militarmente posible, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista concedida el jueves a Sky News.
"Creo que, tan pronto como sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, escoltará a los buques", afirmó Bessent.
El plan de escoltar a los barcos se pondrá en marcha tan pronto como Estados Unidos tenga "el control total del espacio aéreo y (...) las capacidades de reposición (de Irán) de los misiles se hayan degradado por completo", agregó.
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán han agravado la tensión regional y han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio y ha provocado un aumento de los precios de la energía.
Aumentando los riesgos para la economía mundial, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha dicho que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel.
"De hecho, ahora están pasando petroleros, petroleros iraníes, y creo que también han pasado algunos petroleros con bandera china. Por lo tanto, sabemos que no han minado el estrecho", comentó Bessent.