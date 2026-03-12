La industria del acero en México enfrenta su peor crisis productiva en 25 años: Canacero

La industria del acero en México enfrenta la “peor crisis productiva” de los últimos 25 años, con pérdidas en las exportaciones del 55%, capacidad de producción al 50% y pérdida de empleos, ante la imposición arancelaria de Estados Unidos bajo la regla 232, denunciaron las empresas que conforman la Cámara Nacional del Hierro y Acero (Canacero).

Sergio de la Maza Jiménez, presidente entrante de la Canacero, dijo que al cierre del 2025, “las pérdidas son cuantiosas, no solo para la industria del acero, debo decirlo, sino de pérdidas de empleo y de pérdidas en el SAT, que son menos ingresos que tiene, todos perdemos como país”.

El también vicepresidente ejecutivo y director general de TenarisTamsa precisó, previo a la 78 Asamblea General de la Canacero, que el sector se ubica en el nivel del 55% de la capacidad productiva, “significa la peor utilización de la planta productiva en los últimos 25 años”.

Ante el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el dirigente agregó que debido al arancel del 50% a las exportaciones mexicanas del acero, el sector pierde 30% de su producción.

Además, las exportaciones de acero a Estados Unidos han caído 55% en el último semestre, debido a un arancel “sin sustento”, ya que México es deficitario en el comercio bilateral con EU, por un valor de 4,400 millones de dólares equivalente a 2.5 millones de toneladas en favor del vecino del norte, expuso Víctor Cairo, presidente saliente de la Canacero.

Advirtió que “la política arancelaria de Donald Trump no tiene sustento”, pese a ello previó que la negociación que encabeza el gobierno mexicano con su contraparte “no será fácil, será compleja”.

“Nuestro deseo es que logremos trabajar con el gobierno (de Claudia Sheinbaum) y con Estados Unidos y Canadá para que regrese la excepción (arancelaria)”, dijo el presidente entrante de Canacero.