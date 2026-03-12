Presidente de Colombia habló con Trump por teléfono, conversaron sobre Venezuela

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, sostuvieron el jueves una conversación telefónica, en la que hablaron sobre la economía en la frontera con Venezuela, entre otros temas, informó ⁠la Presidencia colombiana.

La conversación ocurrió ⁠un día antes de la reunión de Petro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral", dijo la Presidencia de Colombia en su cuenta de X.

Trump afirmó que Petro es bienvenido en Estados Unidos y se disculpó por no invitar al líder colombiano a una reunión en Miami la semana pasada con otros presidentes de América Latina.

"En el marco de la conversación, el presidente colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado", afirmó la Presidencia de Colombia.

Petro y Trump han tenido reiterados desacuerdos, aunque ambos se mostraron positivos tras una reunión presencial en Washington el mes pasado.

Trump exige repetidamente mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en ⁠el pasado acusó a Petro, sin pruebas, ⁠de ser un "líder del narcotráfico ⁠ilegal".

Por su parte, Petro sostiene que durante su Gobierno se han realizado incautaciones ⁠récord de cocaína, mientras ha calificado como crímenes de guerra los ataques mortales contra barcos supuestamente cargados de drogas en el Mar Caribe y en Océano Pacífico.

El encuentro bilateral entre Rodríguez y Petro será la primera reunión presencial a nivel presidencial de Rodríguez desde que asumió el poder tras la captura de su predecesor Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Trump ha ⁠apoyado una serie de medidas de Rodríguez para atraer inversionistas en los sectores de petróleo y minería, y estabilizar al país sudamericano.