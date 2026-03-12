Policía confirma muerte de sospechoso de ataque a sinagoga en Michigan

Un individuo no identificado murió el jueves después de estrellar su vehículo contra una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan (Estados Unidos), y provocar un incendio, informó la policía.

Guardias de seguridad dispararon al atacante en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, dijo el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, a periodistas.

El "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros", indicó Bouchard. "No podemos decir en este punto qué lo mató, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos".

También dijo que el asaltante parecía estar solo en el vehículo y que perros policías verificaban si la camioneta pickup tenía explosivos.

Un miembro de seguridad fue herido por el vehículo y está siendo atendido en el hospital.

Agentes policiales realizaron un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Imágenes de televisión mostraban el operativo masivo de las fuerzas del orden en la zona alrededor de la sinagoga.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque.

"La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", dijo Whitmer.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump había sido informado del ataque.

El alguacil Bouchard aseguró que las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

"Hemos hablado durante dos semanas sobre la posibilidad lamentable de que esto pasara", afirmó. "Así que no hubo falta de preparación".

Todas las instalaciones de la colectividad judía de la zona "van a tener mucha presencia adicional (de seguridad) a su alrededor hasta que averigüemos qué pasó", añadió.

La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo.