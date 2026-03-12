EU y sus aliados se enfrentan a Rusia y China por el programa nuclear iraní

Estados Unidos y sus aliados occidentales ⁠se enfrentaron el jueves con Rusia y China por las intenciones nucleares de Irán, mientras Washington intentaba ⁠en las Naciones Unidas justificar aún más la guerra que inició contra Irán hace dos semanas.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros y presidido este mes por Estados Unidos, Rusia y China intentaron ⁠sin éxito bloquear un debate sobre un ⁠comité creado para supervisar y hacer cumplir las sanciones de la ONU contra Irán. Fueron rechazados por 11 votos contra 2 y dos abstenciones.

En su intervención ante el Consejo, el enviado de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, acusó a Moscú y Pekín de intentar proteger a Teherán bloqueando la labor del denominado Comité 1737.

"Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían aplicar un embargo de armas contra Irán, prohibir la transferencia y el comercio de tecnología de misiles y congelar los activos financieros pertinentes", dijo Waltz.

"Las disposiciones de la ONU que se van a volver a imponer no son arbitrarias, sino que tienen un alcance limitado para hacer frente a la amenaza que representan los programas nucleares, de misiles y de armas convencionales de Irán, así como el continuo apoyo de Irán al terrorismo", señaló.

Waltz acusó a China y Rusia de no querer un comité de sanciones funcional "porque quieren proteger a su socio, Irán, y seguir manteniendo la cooperación en materia de defensa que ahora vuelve a estar prohibida".

Waltz señaló que la semana pasada el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU había reiterado que Irán era el único Estado del mundo sin armas nucleares que había producido y acumulado uranio enriquecido hasta 60%, y se había negado a permitir que la entidad tuviera acceso a estas reservas.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de "avivar la histeria en torno a los supuestos planes de Irán de obtener armas nucleares", que nunca fueron corroborados por los informes ⁠de la OIEA.

"Esto se hizo con el fin de emprender ⁠otra aventura militar contra Teherán y garantizar una gran ⁠escalada de la situación en Oriente Medio y más allá", dijo.

El representante de China, Fu Cong, calificó a Washington de "instigador" de ⁠la crisis nuclear iraní y dijo que había "recurrido al uso descarado de la fuerza contra Irán durante el proceso de intermediación, lo que hizo inútiles los esfuerzos diplomáticos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado el programa nuclear de Irán para justificar su guerra ante este país.

Este mes dijo que Irán habría tenido un arma nuclear en dos semanas si Estados Unidos no hubiera atacado tres instalaciones nucleares clave en junio, una afirmación que, según fuentes, no está respaldada por las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Reino Unido y Francia comunicaron al Consejo de Seguridad que la reimposición de sanciones ⁠a Irán estaba justificada por el hecho de que Teherán no había abordado las preocupaciones sobre su programa nuclear.

Francia dijo que el OIEA ya no podía garantizar la naturaleza pacífica del programa y que el arsenal nuclear de Teherán era suficiente para fabricar 10 dispositivos nucleares.