Trump alaba el alza del petróleo porque "ganamos mucho dinero", lo que enfurece a legisladores

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ⁠Estados Unidos obtendría importantes beneficios gracias al aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán, lo que provocó las críticas de algunos legisladores que ⁠le acusaron de preocuparse solo ⁠por los ricos.

Los precios del petróleo subieron el jueves más de 9%, a 100 dólares por barril, a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Dos petroleros ardieron en llamas en un puerto iraquí tras ser alcanzados por lo que se sospecha que eran botes iraníes cargados de explosivos, mientras que decenas de otros buques quedaron varados debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Trump escribió en las redes sociales: "Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, por lo que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero". Agregó que impedir que Irán tenga armas nucleares era mucho más importante.

El senador demócrata Mark Kelly respondió que los trabajadores estadounidenses se estaban viendo perjudicados por la guerra que Trump había iniciado.

"Los únicos que se benefician del aumento vertiginoso de los precios de la gasolina son las grandes compañías petroleras", escribió Kelly, posible candidato a la presidencia en 2028, en X. "Pero tiene sentido que Trump esté contento con ello, porque solo le han importado los ricos".

Al menos otros dos ⁠legisladores demócratas, los representantes Mark Pocan y Don ⁠Beyer, hicieron comentarios similares en X.

La ⁠Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus críticas.

El senador ⁠republicano Thom Tillis dijo que, aunque el presidente y su administración pueden estar adoptando una visión más amplia de la guerra y sus costos, la mayoría de los estadounidenses se enfrentan a presupuestos semanales.

Los precios de la gasolina han seguido subiendo 13 días después del inicio de la guerra, pese a que más de 30 países de la Agencia Internacional de la Energía, incluido Estados Unidos, anunciaron la liberación ⁠de una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas mundiales.