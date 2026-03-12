Tras difícil inicio de año, comercios de Querétaro están optimista ante el puente largo

Querétaro, Qro. Luego de un difícil inicio de año, los negocios del sector comercio, servicios y turismo tienen expectativas del próximo puente largo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, pronosticó que el sector reciba una derrama de 800 millones de pesos debido a la actividad turística que generará este fin de semana.

Los negocios con mejores pronósticos son los relacionados con el turismo, así como los hoteles, restaurantes y bares, debido al puente que se extiende al lunes 16 de marzo, día de descanso obligatorio con motivo del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

El comercio tiene buenas expectativas de este periodo de descanso, luego de registrar un difícil 2025 y un complejo arranque del 2026; no obstante, el empresario señaló que han comenzado a mejorar los indicadores del comercio.

Y, para incentivar el consumo en los próximos días, también están promoviendo la actividad turística en la Sierra Gorda del estado; además, diversos negocios preparan promociones y descuentos.

“En el puente esperamos una derrama de alrededor de 800 millones de pesos en el estado, los sectores más beneficiados son el turismo, hoteles, restaurantes, bares. Se está impulsando el turismo en la sierra con los turoperadores y con los comerciantes socios en esa zona. Hay promociones, descuentos, dos por uno, en algunos hoteles y hasta la cuarta noche gratis”, mencionó.

Las promociones, dijo, dependen de cada establecimiento, pero a través de la cámara fomentan estas estrategias para incentivar al turismo.

“Ese tema (promociones) es libre para cada negocio, pero impulsamos en la cámara que sí se haga para que en Querétaro sigamos siendo la ciudad no playa con mayor turismo de México”, señaló.

También trabajan en iniciativas para capacitar a los prestadores de servicios, entre ellos, los meseros y los recepcionistas, para generar un diferenciador turístico.

Respecto a las actividades con motivo del equinoccio de primavera (20 de marzo), el presidente de la cámara estimó que la derrama económica sea similar a la del puente, de casi 1,000 millones de pesos.

Posteriormente, para las vacaciones de Semana Santa el comercio local también tiene buenas expectativas; tan sólo la delegación de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) proyecta una derrama de 1,650 millones de pesos, que reflejaría un aumento de 10 por ciento.

Actividades terciarias

En Querétaro las actividades terciarias representan uno de los principales componentes de la economía; en enero-septiembre del 2025 registraron un crecimiento anual de 0.3%, con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Al interior del sector terciario, el comercio registró una caída anual de 2.4% en ese periodo; mientras que los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, servicios recreativos, el alojamiento temporal y la preparación de alimentos, acumularon una caída de 14.5 por ciento.