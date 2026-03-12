Tiendas 3B proyecta abrir hasta 630 tiendas en México durante 2026

Tiendas 3B, una cadena de tiendas de descuento, continúa con su expansión en el país. Para 2026 planea la apertura de entre 590 y 630 tiendas netas, algunas de ellas más grandes y construidas desde cero.

El número de aperturas proyectadas para este año supera ligeramente a las 574 nuevas tiendas netas que inauguró en 2025, lo que representó un crecimiento del 21% respecto a 2024.

“Hemos ajustado nuestra composición para 2026, asumiendo de forma conservadora que construiríamos más tiendas desde cero. Analizamos a fondo dónde queremos abrir y luego calculamos cuántas construiremos desde cero en lugar de remodelar un espacio existente”, explicó el presidente y director ejecutivo de la empresa, Anthony Hatoum.

En videoconferencia, para presentar los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, el directivo de la cadena minorista comentó que seguirán abriendo tiendas donde ya operan y explorarán nuevas zonas para crecer.

Tiendas 3B cuenta con 3,346 tiendas y 20 centros de distribución, de los cuales abrió cuatro en 2025.

Entre sus planes de este año también están destinar una mayor inversión a equipos de refrigeración para aumentar la oferta de productos refrigerados y congelados.

“No tiene nada que ver con productos frescos, que son una categoría completamente diferente y que estamos probando”, precisó Anthony Hatoum.

En cuanto a las ventas, la compañía proyecta un crecimiento de 13 a 16% en tiendas comparables, mientras que los ingresos totales podrían aumentar entre 29 y 32% en 2026.

La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de sus ingresos en los últimos cuatro años ha sido de 35%, impulsada por la expansión de tiendas y el desempeño de cada unidad.

En 2025, los ingresos totales de Tiendas 3B ascendieron a 78,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 36% respecto a 2024.

Mientras que el ticket promedió aumentó a 94.9 pesos el año pasado, frente a 85.4 pesos en 2024, lo que representa un crecimiento de 11 por ciento.

Al comparar las ventas mismas tiendas con las de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Tiendas 3B mostró una ventaja de más de 15 puntos porcentuales, incluso con baja inflación interna, dijo el directivo.

Durante la videoconferencia, se dio a conocer que las marcas blancas representaron el 58% de las ventas en 2025, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al 54% registrado en 2024. Se espera que este segmento siga creciendo.

“Las marcas blancas seguirán aumentando su participación en nuestras ventas de forma natural”, comentó Anthony Hatoum.

Resaltó que continuarán impulsando su estrategia de descuentos, ofreciendo productos de alta rotación y marcas propias, manteniendo una buena relación calidad-precio.