Detienen en Sinaloa a fugitivo que acababa de entrar en la lista de los 10 más buscados del FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este jueves la detención en México de un estadounidense acusado del asesinato de dos mujeres, apenas una hora después de entrar en la lista de los 10 fugitivos más buscados.

Samuel Ramírez Jr., de 33 años, fue detenido en Culiacán (Sinaloa) el martes, "apenas 1 hora y 13 minutos después de haber sido añadido (...) a la lista de los diez fugitivos más buscados", explicó el comunicado del FBI.

Ramírez es ciudadano estadounidense, nacido en California, y fue deportado al estado de Washington, donde está acusado de haber asesinado a tiros a dos mujeres en un bar en mayo de 2023.

Un tribunal emitió una orden de búsqueda y captura en noviembre del año pasado, y el FBI anunció primero una recompensa de 25,000 dólares, que luego aumentó a un millón de dólares.

"Para proteger la privacidad de las personas y para garantizar la cooperación continua del público (...) el FBI no confirma la identidad de las personas que ayudan proporcionando información", recordó el texto.

Samuel Ramírez Jr. era el 538º sospechoso que ingresaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El récord previo de captura remontaba a 1969, cuando las autoridades detuvieron a Billie Austin Bryant, acusado de la muerte de dos agentes del FBI, apenas dos horas después de que ingresara en la lista de los más buscados.