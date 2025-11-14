Buscar
Corona Capital 2025: horarios, dónde ver y lo que debes saber del festival más esperado del año

Del 14 al 16 de noviembre, el Corona Capital 2025 reunirá en la CDMX a más de 60 artistas internacionales, entre ellos Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.

Redacción El Economista

El Corona Capital 2025 está listo para tomar la Ciudad de México de este 14 al 16 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con una edición que reúne a más de 60 proyectos internacionales, grandes regresos, estrenos en vivo y algunos de los headliners más influyentes de los últimos años: Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.

Como en cada edición, los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster, pero este año el festival también podrá verse gratis y en vivo por VIX, tanto en su app como en la versión web y televisores inteligentes.

¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2025?

El festival se celebrará en tres días:

Viernes 14 de noviembre

Sábado 15 de noviembre

Domingo 16 de noviembre

Sede: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX.

Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital se ha consolidado como el festival internacional más importante del país, organizado por OCESA y reconocido por su compromiso con la sostenibilidad (certificación ISO 20121), así como por ofrecer servicios para personas con discapacidad auditiva y movilidad reducida.

Dónde ver el Corona Capital 2025 en vivo y gratis

El festival será transmitido en vivo y sin costo a través de:

  • VIX
  • Disponible en app para iOS y Android
  • Versión web
  • Smart TVs compatibles

Las tres jornadas podrán seguirse con cámaras en distintos escenarios, además de contenidos especiales.

Los headliners y estrenos más esperados de 2025

El Corona Capital será nuevamente una vitrina de lanzamientos: varios actos llegan con discos o sencillos recién publicados y otros regresan tras largos silencios.

Foo Fighters – Viernes

La banda liderada por Dave Grohl regresa con “Today’s Song”, su primer tema inédito desde 2023 y celebración de sus 30 años de carrera. Su presentación promete ser uno de los momentos más coreados del festival.

Chappell Roan – Sábado

La nueva estrella del pop queer llega por primera vez a México tras un año histórico que incluyó su Grammy a Mejor Artista Nuevo, el impacto global de “Good Luck, Babe!” y una gira mundial que la confirmó como fenómeno cultural.

Linkin Park – Domingo

Es uno de los regresos más esperados de la década. La banda retomará clásicos que marcaron a generaciones, en la que promete ser una de las actuaciones más emotivas del fin de semana.

Lo nuevo que sonará en el festival

Varias figuras llegan con estrenos recientes:

  • PinkPantheress interpretará en México por primera vez su mixtape Fancy That y el sencillo “Tonight”, junto a éxitos virales como “Boy’s a Liar Pt. 2”.
  • Vampire Weekend continúa la gira de Only God Was Above Us (2024).
  • Weezer vive un revival con la reinterpretación de “Island in the Sun” junto a Lil Wayne.
  • Lola Young, revelación del neo-soul británico, llega con su disco que se lanza semanas antes del festival.
  • TV on the Radio vuelve a México después de más de 13 años de ausencia, como parte de su regreso a festivales internacionales.

Cartel y horarios: lo más destacado por día

A partir de la programación oficial, estos son algunos de los actos imperdibles:

Viernes 14 de noviembre

  • Foo Fighters (23:00–1:00)
  • Queens of the Stone Age
  • Polo & Pan
  • Franz Ferdinand
  • Garbage
  • Lucy Dacus
  • Kaiser Chiefs / show especial por el 20 aniversario de Employment
Foto: Corona Capital 2025

Sábado 15 de noviembre

  • Chappell Roan (headliner)
  • Vampire Weekend
  • Alabama Shakes
  • Aurora
  • Marina
  • Mogwai
  • Cults
  • Lola Young /primera vez en México
Foto: Corona Capital 2025

Domingo 16 de noviembre

  • Linkin Park (11:00–1:00)
  • Deftones
  • Of Monsters and Men
  • Weezer
  • Men I Trust
  • PinkPantheress /debut en México y única fecha en Latinoamérica
  • TV on the Radio /regreso tras 13 años
Foto: Corona Capital 2025

