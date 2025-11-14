Corona Capital 2025: horarios, dónde ver y lo que debes saber del festival más esperado del año

El Corona Capital 2025 está listo para tomar la Ciudad de México de este 14 al 16 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con una edición que reúne a más de 60 proyectos internacionales, grandes regresos, estrenos en vivo y algunos de los headliners más influyentes de los últimos años: Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.

Como en cada edición, los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster, pero este año el festival también podrá verse gratis y en vivo por VIX, tanto en su app como en la versión web y televisores inteligentes.

¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2025?

El festival se celebrará en tres días:

Viernes 14 de noviembre

Sábado 15 de noviembre

Domingo 16 de noviembre

Sede: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX.

Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital se ha consolidado como el festival internacional más importante del país, organizado por OCESA y reconocido por su compromiso con la sostenibilidad (certificación ISO 20121), así como por ofrecer servicios para personas con discapacidad auditiva y movilidad reducida.

Dónde ver el Corona Capital 2025 en vivo y gratis

El festival será transmitido en vivo y sin costo a través de:

VIX

Disponible en app para iOS y Android

Versión web

Smart TVs compatibles

Las tres jornadas podrán seguirse con cámaras en distintos escenarios, además de contenidos especiales.

Los headliners y estrenos más esperados de 2025

El Corona Capital será nuevamente una vitrina de lanzamientos: varios actos llegan con discos o sencillos recién publicados y otros regresan tras largos silencios.

Foo Fighters – Viernes

La banda liderada por Dave Grohl regresa con “Today’s Song”, su primer tema inédito desde 2023 y celebración de sus 30 años de carrera. Su presentación promete ser uno de los momentos más coreados del festival.

Chappell Roan – Sábado

La nueva estrella del pop queer llega por primera vez a México tras un año histórico que incluyó su Grammy a Mejor Artista Nuevo, el impacto global de “Good Luck, Babe!” y una gira mundial que la confirmó como fenómeno cultural.

Linkin Park – Domingo

Es uno de los regresos más esperados de la década. La banda retomará clásicos que marcaron a generaciones, en la que promete ser una de las actuaciones más emotivas del fin de semana.

Lo nuevo que sonará en el festival

Varias figuras llegan con estrenos recientes:

PinkPantheress interpretará en México por primera vez su mixtape Fancy That y el sencillo “Tonight”, junto a éxitos virales como “Boy’s a Liar Pt. 2”.

Vampire Weekend continúa la gira de Only God Was Above Us (2024).

Weezer vive un revival con la reinterpretación de “Island in the Sun” junto a Lil Wayne.

Lola Young, revelación del neo-soul británico, llega con su disco que se lanza semanas antes del festival.

TV on the Radio vuelve a México después de más de 13 años de ausencia, como parte de su regreso a festivales internacionales.

Cartel y horarios: lo más destacado por día

A partir de la programación oficial, estos son algunos de los actos imperdibles:

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters (23:00–1:00)

Queens of the Stone Age

Polo & Pan

Franz Ferdinand

Garbage

Lucy Dacus

Kaiser Chiefs / show especial por el 20 aniversario de Employment

Foto: Corona Capital 2025

Sábado 15 de noviembre

Chappell Roan (headliner)

Vampire Weekend

Alabama Shakes

Aurora

Marina

Mogwai

Cults

Lola Young /primera vez en México

Foto: Corona Capital 2025

Domingo 16 de noviembre

Linkin Park (11:00–1:00)

Deftones

Of Monsters and Men

Weezer

Men I Trust

PinkPantheress /debut en México y única fecha en Latinoamérica

TV on the Radio /regreso tras 13 años