Corona Capital 2025: horarios, dónde ver y lo que debes saber del festival más esperado del año
Del 14 al 16 de noviembre, el Corona Capital 2025 reunirá en la CDMX a más de 60 artistas internacionales, entre ellos Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.
El Corona Capital 2025 está listo para tomar la Ciudad de México de este 14 al 16 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con una edición que reúne a más de 60 proyectos internacionales, grandes regresos, estrenos en vivo y algunos de los headliners más influyentes de los últimos años: Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.
Como en cada edición, los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster, pero este año el festival también podrá verse gratis y en vivo por VIX, tanto en su app como en la versión web y televisores inteligentes.
¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2025?
El festival se celebrará en tres días:
Viernes 14 de noviembre
Sábado 15 de noviembre
Domingo 16 de noviembre
Sede: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX.
Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital se ha consolidado como el festival internacional más importante del país, organizado por OCESA y reconocido por su compromiso con la sostenibilidad (certificación ISO 20121), así como por ofrecer servicios para personas con discapacidad auditiva y movilidad reducida.
Dónde ver el Corona Capital 2025 en vivo y gratis
El festival será transmitido en vivo y sin costo a través de:
- VIX
- Disponible en app para iOS y Android
- Versión web
- Smart TVs compatibles
Las tres jornadas podrán seguirse con cámaras en distintos escenarios, además de contenidos especiales.
Los headliners y estrenos más esperados de 2025
El Corona Capital será nuevamente una vitrina de lanzamientos: varios actos llegan con discos o sencillos recién publicados y otros regresan tras largos silencios.
Foo Fighters – Viernes
La banda liderada por Dave Grohl regresa con “Today’s Song”, su primer tema inédito desde 2023 y celebración de sus 30 años de carrera. Su presentación promete ser uno de los momentos más coreados del festival.
Chappell Roan – Sábado
La nueva estrella del pop queer llega por primera vez a México tras un año histórico que incluyó su Grammy a Mejor Artista Nuevo, el impacto global de “Good Luck, Babe!” y una gira mundial que la confirmó como fenómeno cultural.
Linkin Park – Domingo
Es uno de los regresos más esperados de la década. La banda retomará clásicos que marcaron a generaciones, en la que promete ser una de las actuaciones más emotivas del fin de semana.
Lo nuevo que sonará en el festival
Varias figuras llegan con estrenos recientes:
- PinkPantheress interpretará en México por primera vez su mixtape Fancy That y el sencillo “Tonight”, junto a éxitos virales como “Boy’s a Liar Pt. 2”.
- Vampire Weekend continúa la gira de Only God Was Above Us (2024).
- Weezer vive un revival con la reinterpretación de “Island in the Sun” junto a Lil Wayne.
- Lola Young, revelación del neo-soul británico, llega con su disco que se lanza semanas antes del festival.
- TV on the Radio vuelve a México después de más de 13 años de ausencia, como parte de su regreso a festivales internacionales.
Cartel y horarios: lo más destacado por día
A partir de la programación oficial, estos son algunos de los actos imperdibles:
Viernes 14 de noviembre
- Foo Fighters (23:00–1:00)
- Queens of the Stone Age
- Polo & Pan
- Franz Ferdinand
- Garbage
- Lucy Dacus
- Kaiser Chiefs / show especial por el 20 aniversario de Employment
Sábado 15 de noviembre
- Chappell Roan (headliner)
- Vampire Weekend
- Alabama Shakes
- Aurora
- Marina
- Mogwai
- Cults
- Lola Young /primera vez en México
Domingo 16 de noviembre
- Linkin Park (11:00–1:00)
- Deftones
- Of Monsters and Men
- Weezer
- Men I Trust
- PinkPantheress /debut en México y única fecha en Latinoamérica
- TV on the Radio /regreso tras 13 años