Corona Capital 2025: Así será Burgerlandia, el espacio de Burgerman dedicado a las hamburguesas

En el mundo gastronómico, pocas personas defienden con tanto fervor el poder de una hamburguesa bien hecha como Marcelo Lara, mejor conocido como Burgerman. Músico, periodista y experto en hamburguesas, ha convertido este platillo en una bandera de identidad urbana, un vehículo de cultura y un tema de conversación que va más allá del pan, la carne y el queso.

Durante una charla exclusiva con Bistronomie, Burgerman reflexiona sobre la importancia de reconocer a la hamburguesa no solo como un antojo universal, sino como una pieza de ingeniería gastronómica que exige equilibrio, técnica y criterio.

“La gente piensa que hacer una hamburguesa es sencillo, pero no. Una buena hamburguesa tiene una cantidad enorme de decisiones detrás: desde el pan, la grasa de la carne, el tipo de cocción, los toppings y hasta el orden en que se ensamblan. Todo tiene su ciencia”, explica.

La hamburguesa: simple en apariencia, compleja en ejecución

Marcelo Lara habla con la seguridad del que ha probado literalmente cientos de hamburguesas por todo el país. Conoce sus estilos, sus errores y sus aciertos. Para él, el encanto está en el balance.

“El gran reto está en la armonía. No se trata solo de ponerle más ingredientes o de hacerla gigantesca. Una buena hamburguesa debe tener proporción, textura, jugosidad y sabor. Si uno de esos elementos falla, se cae todo el conjunto”.

Su mirada es la de un especialista que entiende que detrás de cada mordida hay un entramado técnico y sensorial. “El pan no puede romperse ni robarle protagonismo a la carne, el queso debe fundirse en el momento exacto, la salsa debe complementar sin empalagar… no hay margen para el descuido”, añade.

BurgermanCortesía

Para Burgerman, la hamburguesa perfecta no existe, pero la búsqueda de ella es lo que hace apasionante el oficio de comerla, analizarla y compartirla. Y eso es, justamente, lo que ha impulsado su carrera como uno de los cronistas gastronómicos más influyentes de la escena mexicana.

Burgerlandia: el universo hamburguesero del Corona Capital 2025

Esa misma pasión por la hamburguesa ahora toma una nueva dimensión: Burgerman prepara “Burgerlandia”, un espacio gastronómico dentro del Corona Capital 2025, que celebrará su 15ª edición los días 14, 15 y 16 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La idea, cuenta Marcelo, nació hace años como un simple “rincón de Burgerman” dentro del festival, pero evolucionó hasta convertirse en un mini festival dentro del festival, dedicado completamente a las hamburguesas.

“Fue un círculo completo. Hace años me acerqué con el equipo del Corona para proponerles un espacio de hamburguesas; en ese momento me dijeron que mejor hiciera mi propio festival, y así nació el Burger Fest. Hoy, después de tres ediciones exitosas, volvemos al punto de origen con Burgerlandia, pero mucho más grande, mejor curado y con la intención de hacer historia”.

En Burgerlandia participarán algunas de las hamburgueserías más destacadas del país —desde proyectos artesanales hasta propuestas gourmet— en un espacio diseñado para disfrutar, aprender y celebrar la hamburguesa como ícono cultural.

“Corona Capital siempre ha apostado por experiencias distintas: no solo por la música, sino por la forma en que se vive el festival. La idea es que Burgerlandia sea una experiencia completa: buena música, buena comida y una comunidad que comparte la misma pasión”, afirma Burgerman.

La hamburguesa como símbolo de identidad urbana

Más allá del evento, Burgerman insiste en que la hamburguesa merece respeto. En su opinión, este platillo es un espejo de la sociedad moderna, donde convergen lo artesanal y lo industrial, lo local y lo global, lo cotidiano y lo aspiracional.

“Una hamburguesa bien hecha puede ser tan compleja como cualquier platillo de alta cocina. No es solo comfort food: es historia, técnica, producto y cultura popular. Es un símbolo de cómo comemos y convivimos”.

BurgermanCortesía

Su voz es la de alguien que entiende que la gastronomía también se construye desde lo accesible. Por eso, reivindica la hamburguesa como parte esencial del repertorio culinario mexicano contemporáneo, y no como un simple préstamo extranjero.

Un cierre con sabor a legado

Mientras el Corona Capital 2025 se prepara para recibir a miles de asistentes del 14 al 16 de noviembre, Burgerman afina los últimos detalles de Burgerlandia, convencido de que este espacio marcará un antes y un después en la forma en que se entiende la comida dentro de los festivales musicales.

“Esto es lo que soñé desde hace años: que las hamburguesas tengan el lugar que merecen. No solo para comérselas, sino para celebrarlas”.