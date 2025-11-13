Corona Capital y su apuesta verde: Del escenario a la acción ambiental

La industria del entretenimiento ha comenzado a demostrar que la diversión y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano. Cada vez más eventos y festivales en México implementan estrategias sostenibles para reducir su huella ecológica y generar un impacto positivo en la comunidad. Este cambio no solo protege al planeta, sino que también redefine la forma en que los asistentes viven la experiencia del espectáculo.

Cada año, más de una tonelada de residuos orgánicos generados en el festival musical Corona Capital se transforma en composta para así evitar la emisión de 11 toneladas de CO₂. Este fue uno de los logros que el evento, que se realiza este fin de semana en la Ciudad de México, alcanzó en la edición pasada demostrando que la música y la sostenibilidad pueden coexistir.

Gracias a distintas alianzas con organizaciones, el evento emprende acciones concretas en favor del medio ambiente y este 2025, la apuesta va más allá: el festival renueva la certificación ISO 20121 y refuerza su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en línea con la estrategia de OCESA.

Cuando las luces se encienden y los primeros acordes retumban en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, también comienzan a operar iniciativas que reducen el impacto ambiental, fomentan la inclusión y apoyan a la comunidad.

Un festival con propósito

Esta cita musical que recibe a más de 100,000 personas por día, los residuos pueden convertirse en un problema monumental, pero en el Corona Capital, esa historia está cambiando, ya que el evento cuenta con un Sistema de Gestión de Residuos que aparta lo orgánico y lo inorgánico mediante islas de separación, promueve el uso de envases compostables y elimina plásticos de un solo uso.

Los desechos orgánicos se convierten en composta gracias a la colaboración con Hagamos Composta, mientras que el material reciclable -vidrio, PET, latas y decoraciones- se reincorpora a nuevos ciclos de producción. A esto se suma la donación de alimentos no consumidos a la organización Alimento Para Todos I.A.P.

En cuanto a movilidad, el festival impulsa Ticket2Ride, un sistema de transporte colectivo operado por Ticketmaster que sale desde puntos estratégicos de la ciudad como Santa Fe, Perisur, Parque España e Interlomas. El cálculo es contundente: un pasajero en autobús emite cinco veces menos CO₂ que uno en automóvil particular. Con esta alternativa, el festival reduce significativamente su huella de carbono y desahoga el tráfico en la zona.

La sostenibilidad también tiene rostro humano

En esta edición, el festival refuerza su compromiso con la accesibilidad y el bienestar emocional de sus asistentes al disponer de plataformas para personas con discapacidad, baños inclusivos y anfitriones especializados en atención a públicos con necesidades específicas.

El Punto Violeta, en alianza con Casa Gaviota, ofrece orientación y acompañamiento contra la violencia de género, mientras que el Oasis de mindfulness, en colaboración con Mindsurf, promueve el autocuidado y la salud mental.

Esta edición del Corona Capital establece un nuevo referente para festivales masivos en México, para mostrar que es posible combinar diversión, impacto social y sostenibilidad sin comprometer la experiencia del público.