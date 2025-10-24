Cannons, Arny Magret y Real Estate se suman al cartel del Corona Capital 2025

El festival Corona Capital anunció la incorporación de tres nuevos artistas para su edición del 2025.

El trío estadounidense Cannons se integrará al cartel del sábado 15 de noviembre. El segundo día del festival Corona Capital será encabezado por Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David y Alabama Shakes.

La cantante islandesa Arny Magret y la banda estadounidense Real Estate se sumarán al cartel del domingo 16 de noviembre. El tercer y último día del festival Corona Capital será encabezado por Linkin Park, Deftones, Weezer, James y Of Monsters and Men.

Las adiciones de Cannons, Arny Magret y Real Estate se da tras la cancelación de la cantante británica Lola Young.

El viernes 14 de noviembre se presentarán: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Waxahatchee.

El sábado 15 de noviembre se presentarán: Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jenny Beth, Jelly Roll, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio Samia y The Struts:

El domingo 16 de noviembre se presentarán: Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters And Men, AFI, Alexandra Savior, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell (de Alice in Chains), Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Pink Pantheress, Rosie Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

La edición 2025 del Corona Capital se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.