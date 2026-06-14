"No se trata de plantar una bandera": así planea la NASA que humanos habiten la Luna

Nicky Fox, responsable de ciencia de la NASA, participó en la misión que hace años "tocó" la atmósfera exterior del Sol con una sonda espacial. Ahora, forma parte del equipo que busca que los humanos puedan "vivir" en la Luna.

En una entrevista con AFP, la Administradora Asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA cuenta cómo se preparan para lograr esta hazaña.

La NASA presentó a los tripulantes de la misión Artemis III, que en 2027 probará sistemas clave para el regreso de los estadounidenses a la Luna al año siguiente.

Pregunta: ¿Qué esperan de Artemis III?

Respuesta: Queremos estar absolutamente preparados cuando vayamos a la Luna, y listos para hacer ciencia en el momento en que toquemos la superficie lunar. Saber qué vamos a llevar en la cápsula Orion, cómo monitoreamos el clima espacial, qué podemos poner en el exterior de la cápsula. Probamos la cápsula Orion con Artemis II. Esta vez se trata de usar la cápsula para facilitar la ciencia en futuras misiones.

P: Existe un riesgo para el humano en estas misiones. ¿Cómo va el trabajo para disminuirlo?

R: En Artemis II llevaban en la muñeca algo parecido a una pulsera que mide actividad, así que podíamos monitorizar la salud de la tripulación. También llevamos fragmentos de tejido con la tripulación para observar, por ejemplo, los efectos del espacio profundo en el cuerpo humano. (Para Artemis III) es similar. Vamos a monitorizar la salud de la tripulación mientras realizan diferentes actividades en la cápsula Orion, mientras nos preparamos para enviar astronautas a la Luna, establecer una presencia permanente en la base lunar y pensar en enviar humanos a Marte. Cada misión Artemis se apoya en la anterior.

P: ¿Cómo será la transición hacia la misión Artemis IV, en la que está previsto el alunizaje?

R: Tenemos algunos experimentos que sabemos que se llevarán a cabo en Artemis IV o Artemis V. Todavía no hemos decidido cuál irá en qué misión, pero uno de ellos estudiará la capacidad de cultivar plantas en el regolito lunar (capa superficial de la Luna), pensando en lograr una presencia sostenida.

Otro experimento estudiará los sismos lunares. Aunque uno piensa que la Luna es solo un gran bloque de roca, en realidad es bastante activa; cada vez que recibe el impacto de un micrometeorito, tiembla. También influye la gravedad de la Tierra, que provoca que la Luna vibra ligeramente. Estos sismos lunares se pueden detectar, lo que nos ayuda a determinar dónde se encuentran los (elementos) volátiles y así tal vez seguir el camino hacia el agua.

P: ¿Qué ha cambiado desde Apolo, más allá de la tecnología?

R: Una de las novedades será ir al polo sur de la Luna, que es muy interesante. Hay regiones permanentemente en sombra. Así que, si hay agua, hielo, ahí estarán.

Hemos trabajado mucho en zonas similares a las de las misiones Apolo. (Pero) este es un terreno único y diferente.

Además, con las misiones Apolo, subían unos días y regresaban. Esto se trata realmente de dar todos los pasos necesarios para construir esta base lunar donde los astronautas puedan tener una presencia permanente, donde puedan vivir y trabajar en la Luna, donde podamos hacer ciencia.

La Luna es bastante única. Tiene radiación, tiene microgravedad. Muchos de nuestros experimentos se benefician de la microgravedad y no se pueden hacer aquí en la Tierra.

Es el plan lunar del que hablaba Jared Isaacman (administrador de la NASA): esos primeros alunizajes que tenemos planeados con nuestros módulos de aterrizaje robóticos, probando la infraestructura, volando drones. Tenemos nuestro vehículo de exploración VIPER, que estamos ansiosos por lanzar, y comenzar a perforar y buscar agua.

No se trata solo de un viaje rápido. No es solo plantar una bandera. Se trata de vivir y trabajar en la Luna.