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Árbitro somalí al que Estados Unidos negó entrada para el Mundial recibirá remuneración íntegra de FIFA

El Gobierno de Donald Trump afirmó que Estados Unidos había denegado la entrada a Artan al Mundial debido a sus vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

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Foto: AFP

Reuters

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le denegó la entrada en Estados Unidos para arbitrar en el Mundial, cobrará la totalidad de sus honorarios por el torneo, se informó el domingo.

El Gobierno de Donald Trump afirmó que Estados Unidos había denegado la entrada a Artan al Mundial debido a sus vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Una fuente familiarizada con el asunto afirmó que, aunque Artan no participará en el Mundial, la FIFA se ha comprometido a pagarle su salario.

Artan, árbitro africano del año en 2025, iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar en un Mundial, pero fue rechazado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Luego de eso regresó a casa, donde recibió una bienvenida de héroe, mientras que la UEFA lo designó para arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en agosto.

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