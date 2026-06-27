¿La IA puede ser tu terapeuta? Psicólogos advierten límites y riesgos de los chatbots para la salud mental

Los chatbots de inteligencia artificial se están convirtiendo en un recurso cada vez más utilizado por personas que buscan apoyo emocional, orientación psicológica e incluso un diagnóstico. Sin embargo, especialistas advierten que estas herramientas pueden complementar algunos procesos, todavía están lejos de sustituir a un profesional de la salud mental.

Una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) entre 1,242 psicólogos con licencia en Estados Unidos revela que más de tres de cada cuatro profesionales han conversado con pacientes que utilizan inteligencia artificial durante su proceso terapéutico.

Recurren a la IA para apoyo emocional y autodiagnósticos

De acuerdo con el estudio, muchas personas están incorporando los chatbots como un complemento de la terapia tradicional.

El 39% de los psicólogos dijo haber atendido a pacientes que utilizaron inteligencia artificial para autodiagnosticarse. Además, el 35% señaló que algunos la emplean como si fuera un profesional adicional de salud mental, mientras que el 34% recurre a ella para trabajar la autodisciplina, recibir afirmaciones positivas o recordatorios de hábitos. Otro 33% afirmó que sus pacientes usan estas herramientas como apoyo dentro de su tratamiento psicológico.

La APA aclara que estas cifras solo reflejan los casos que llegan a consulta, por lo que el número de personas que buscan orientación emocional mediante chatbots podría ser considerablemente mayor.

También buscan compañía y relaciones con la inteligencia artificial

El uso de estas plataformas va más allá de la terapia.

Según los psicólogos consultados, el 33% de sus pacientes conversa con chatbots por entretenimiento, el 22% busca amistad y el 13% mantiene algún tipo de relación afectiva o íntima con estas herramientas.

Entre quienes sostienen conversaciones frecuentes con la inteligencia artificial, el 68% manifestó sentirse escuchado o validado por el chatbot, mientras que el 41% dijo utilizarlo para reforzar estrategias saludables de afrontamiento.

No obstante, también comenzaron a detectarse efectos negativos. El 36% de los psicólogos observó que algunos pacientes desarrollaban cierto grado de dependencia hacia los chatbots y un 15% reportó casos en los que estas interacciones favorecieron pensamientos distorsionados o incluso ideas delirantes.

Psicólogos advierten riesgos para personas vulnerables

Aunque poco más de la mitad de los especialistas (54%) dijo sentirse cómoda con que algunos pacientes utilicen chatbots como apoyo, el consenso es que existen riesgos importantes.

El 93% expresó preocupación por el uso de estas herramientas en determinados pacientes.

Las principales alertas son:

El 97% considera que los chatbots pueden reforzar conductas negativas o creencias delirantes sin intención.

El 94% afirma que la inteligencia artificial aún no tiene la capacidad de comprender los problemas psicológicos con la profundidad y el contexto que requiere un tratamiento clínico.

El 89% advierte que, en ciertos casos, las respuestas generadas podrían incluso fomentar conductas de autolesión.

Para Arthur C. Evans Jr., director ejecutivo de la APA, los chatbots resultan atractivos porque están disponibles en cualquier momento, son fáciles de usar y no requieren seguro médico. Sin embargo, carecen de la capacidad para detectar matices emocionales o señales de alerta que sí puede identificar un profesional capacitado.

Cómo usar la IA de forma más segura

Ante el creciente uso de estas herramientas, la APA publicó una guía con recomendaciones para quienes recurren a la inteligencia artificial en temas relacionados con la salud mental.

Entre las principales sugerencias destacan:

Verificar cualquier información médica o psicológica con un profesional de la salud.

Solicitar estrategias basadas en tratamientos respaldados por evidencia científica.

Pedir al chatbot que presente perspectivas alternativas y cuestione las propias conclusiones, en lugar de limitarse a validar todo lo que el usuario expresa.

Limitar el tiempo de uso para evitar que interfiera con el sueño, el trabajo, los estudios, los pasatiempos o las relaciones sociales.

IA puede complementar, pero no reemplazar la terapia

Pese a las preocupaciones, algunos especialistas consideran que la inteligencia artificial podría convertirse en un apoyo útil cuando no exista acceso inmediato a un profesional.

El 40% de los psicólogos se mostró optimista respecto a que, en el futuro, los chatbots puedan brindar ayuda temporal cuando un especialista no esté disponible.

Sin embargo, la APA insiste en que estas herramientas deben desarrollarse con base en evidencia científica y utilizarse como complemento de la atención psicológica, nunca como sustituto.

Esa postura también se refleja en otra cifra del estudio: solo uno de cada cuatro psicólogos (24%) cree que algún día los pacientes preferirán acudir a un chatbot antes que a un terapeuta humano.

Para los especialistas, la relación entre paciente y psicólogo sigue ofreciendo comprensión, juicio clínico y capacidad de adaptación a cada caso, elementos que la inteligencia artificial aún no puede replicar.