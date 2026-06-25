Mal junio para las Siete Magníficas; pierden 3 billones de dólares en capitalización

Las acciones de las Siete Magníficas (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla) acumulan una dura caída en junio en el mercado bursátil, borrando cerca de 3 billones de dólares en valor de mercado.

Este desplome masivo se debe principalmente al creciente escepticismo de los inversionistas ante el desorbitado gasto corporativo en Inteligencia Artificial (IA) de las empresas, el cual no está generando los beneficios inmediatos que justifiquen las elevadas valoraciones de esas compañías de Wall Street.

La mayor perdida en valor de capitalización le corresponde a Microsoft, la desarrolladora de software, con 723,604 millones de dólares en el presente mes, llegando a un valor de 2.620 billones de dólares. Sus títulos retroceden 21.64% a 352.83 dólares en lo que va de junio.

El segundo lugar es del fabricante de los iPhone, Apple, el cual ha perdido 542,110 millones de dólares en capitalización bursátil para llegar a 4.041 billones. Sus acciones bajan 11.83% y se venden en 343.56 dólares por unidad.

Le sigue muy de cerca la principal plataforma de comercio electrónico, Amazon, que presenta un descenso en su valor de capitalización de 469,333 millones de dólares para cerrar la jornada del jueves en 2.441 billones de dólares; sus papeles descienden 16.12% y se venden en 227.01 dólares.

En cuarta posición, Alphabet, la matriz de Google, que borra 430,769 millones de dólares en valor de mercado para cerrar en 4.156 billones de dólares. Sus papeles muestrannun descenso en junio de 9.58% y cotizan en 346.56 dólares en el mercado bursátil de Estados Unidos.

NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial (IA), pierde 372,680 millones de dólares en su valor de capitalización bursátil, para totalizar en 4.734 billones. Sus papeles son menores en 7.19% y se venden en 195.74 dólares.

En sexta posición está el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, de Elon Musk, con una pérdida de 227,860 millones de dólares y su valor de mercado se ubicó en 1.408 billones de dólares. Sus acciones retroceden 13.92% a 375.12 dólares.

Meta Platforms, antes Facebook, muestra una baja de 277,544 millones de dólares de valor de mercado para llegar a 1.378 billones y sus acciones descienden 14.01% a 542.87 dólares.

Por su parte, el fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven cae 13.63% a 61.07 unidades en lo que va del mes. El ETF busca obtener exposición a las Siete Magníficas.

El mercado tiene dudas

Ramón de la Rosa, director de Estrategias de Inversión en Actinver, mencionó que “parte de este comportamiento se explica porque el mercado está evaluando con mayor detalle el ritmo de inversión que estas empresas están realizando para competir en inteligencia artificial, nube, centros de datos e infraestructura”.

Agregó que en el último trimestre reportado, el gasto de capital conjunto de las Siete Magníficas fue de alrededor de 136,000 millones de dólares. “Es una inversión relevante para sostener su liderazgo tecnológico, y el mercado está atento a que en los próximos trimestres la inversión se refleje cada vez más en crecimiento de ingresos, eficiencia y rentabilidad”.

En el corto plazo, de la Rosa consideró que los papeles de las Siete Magníficas cambiarán de tendencia, aunque dependerá de los próximos reportes trimestrales.

“El punto principal será mostrar que las inversiones en inteligencia artificial e infraestructura están fortaleciendo sus negocios. Si los próximos reportes reflejan crecimiento, mayor eficiencia y una ruta clara de rentabilidad, el mercado podría volver a reconocer más valor en estas emisoras. La atención estará menos en la narrativa y más en la evidencia financiera”.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, dijo que el descenso es por la fatiga de los inversionistas respecto al gasto masivo en IA, exigiendo métricas claras de retorno de inversión (ROI) y disciplina fiscal a empresas que han pasado de un modelo ligero en activos a desembolsar miles de millones de dólares en infraestructura física.

“Este cambio estratégico ha encarecido drásticamente los componentes clave y ha empujado a gigantes como Amazon o NVIDIA a emitir nueva deuda, o a Alphabet a diluir valor mediante la emisión de acciones, todo en un entorno macroeconómico complejo donde la persistencia inflacionaria global y las tensiones geopolíticas con Irán propiciaron una rotación de carteras hacia activos más defensivos”, detalló la experta en mercados bursátiles.