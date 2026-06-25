Pacientes en México usan IA para entender estudios clínicos antes de ir al médico

El 73% de los pacientes en México recurre a inteligencia artificial o a herramientas digitales para comprender estudios clínicos y resultados de laboratorio antes de llegar al consultorio, de acuerdo con un análisis de Doctoralia y Funsalud.

La adopción ocurre dentro de un mercado de salud digital que ya opera a escala masiva. Doctoralia reporta en México más de 390,000 especialistas registrados, más de 600 clínicas, 20.4 millones de usuarios únicos mensuales, más de 100,000 reseñas al mes y más de 2.2 millones de citas agendadas mensualmente.

La concentración de la demanda se ubica en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Puebla, cinco plazas donde la búsqueda de especialistas por internet forma parte de la ruta habitual de los pacientes.

El uso de IA aparece junto con otros cambios en la selección de atención médica. El 90% de los pacientes busca especialistas en línea antes de agendar una consulta; 84% lee reseñas antes de elegir; 78% decide con base en opiniones de otros usuarios, y 75% utiliza redes sociales para validar profesionales y clínicas.

El estudio también apunta hacia un cambio en la gestión de consultas, porque 65.5% prefiere plataformas digitales para agendar y una de cada tres llamadas entrantes a clínicas tiene como finalidad reservar una cita.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025, elaborada por el Inegi, estimó 104.9 millones de personas usuarias de internet en México, equivalentes a 86.1% de la población de seis años y más. El uso llegó a 88.9% en zonas urbanas y a 75.2% en zonas rurales, con una brecha de 13.7 puntos porcentuales. El teléfono inteligente es el principal punto de acceso, utilizado por 97.3% de los usuarios de internet.

La consulta médica se está desplazando hacia una interacción más documentada desde el lado del paciente. El estudio El Paciente Digital Mexicano 2025, realizado por Funsalud y Doctoralia, encontró que 73% de los usuarios utiliza buscadores para temas relacionados con salud, 35% consume contenidos de salud en redes sociales y 41% busca información sobre síntomas o enfermedades en internet de forma frecuente.

La Organización Mundial de la Salud ubica a los modelos multimodales de IA generativa dentro de las herramientas con potencial de uso en atención médica, investigación científica, salud pública y desarrollo de medicamentos. Su guía sobre ética y gobernanza para IA en salud señala que estos sistemas pueden recibir distintos tipos de datos y producir salidas en formatos diversos, como texto, imágenes o video.

El contexto del sistema de salud aumenta la presión sobre los canales digitales. La OCDE reportó en el reporte Health at a Glance 2025 que México tiene 2.7 médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes, por debajo del promedio de 3.9 entre sus países miembros, y 3.0 enfermeras por cada 1,000 habitantes, frente a un promedio de 9.2. También registra una cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes, lejos del promedio de 4.2.

Doctoralia reporta que 70% de los pacientes considera excesivos los tiempos de atención y que algunas cirugías pueden alcanzar esperas de hasta 14 semanas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que en 2022 había 50.4 millones de personas con carencia de acceso a servicios de salud.

En este entorno, la IA empieza a ocupar un espacio antes reservado a buscadores y redes sociales, con pacientes que llegan al consultorio con información previa y una mayor dependencia de herramientas digitales para entender su propio expediente médico.