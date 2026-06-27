¿Qué es el bloqueo Omega? El fenómeno detrás de la histórica ola de calor que paraliza Europa

La intensa ola de calor que mantiene en alerta a buena parte de Europa no solo ha batido récords de temperatura. También ha obligado a cancelar eventos masivos, ha saturado hospitales, provocado afectaciones en carreteras, vías férreas y escuelas, y mantiene a las autoridades sanitarias en máxima vigilancia ante el aumento de muertes relacionadas con el calor.

Detrás de este episodio extremo está un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo Omega, una configuración atmosférica que impide el desplazamiento normal de los sistemas climáticos y mantiene el aire caliente atrapado durante varios días sobre una misma región.

¿Qué es el bloqueo Omega?

El bloqueo Omega recibe su nombre porque la circulación atmosférica adopta una forma similar a la letra griega Ω (omega).

En este patrón, un potente sistema de alta presión queda "anclado" sobre una región, mientras dos zonas de baja presión permanecen a ambos lados. El resultado es que la masa de aire caliente queda prácticamente inmóvil, dificultando la llegada de frentes fríos que normalmente ayudarían a refrescar el ambiente.

De acuerdo con especialistas y con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este fenómeno ha elevado las temperaturas hasta 18 grados Celsius por encima del promedio estacional en algunas regiones europeas.

La actual ola de calor comenzó alrededor del 20 de junio en la Península Ibérica y posteriormente se desplazó hacia Europa occidental. Ahora avanza hacia el centro y el este del continente, donde millones de personas continúan bajo alertas por temperaturas extremas.

Ola de calor sin precedentes

La OMM considera posible que este episodio termine convirtiéndose en uno de los más intensos registrados en Europa, aunque todavía es pronto para confirmarlo.

Más de 420 millones de personas, alrededor de siete de cada diez habitantes del continente (sin contar Turquía), enfrentan temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

En países como Alemania y Francia, decenas de millones de personas soportan máximas superiores a los 35 grados, mientras que Hungría, República Checa, Italia y otros países del este europeo esperan temperaturas cercanas a los 40 grados durante el fin de semana.

En Reino Unido, la oficina meteorológica Met Office rompió por tercer día consecutivo el récord nacional de temperatura para un mes de junio, con 36,9 grados Celsius, mientras que París alcanzó un máximo histórico para este mes de 40,9 grados

Hospitales, carreteras y escuelas, bajo presión

Las consecuencias ya van mucho más allá de la incomodidad.

Hospitales en Francia y Reino Unido reportan un fuerte incremento de pacientes con golpes de calor e hipertermia, además de un aumento de llamadas a los servicios de emergencia.

En París, médicos del Hospital Europeo Georges Pompidou describieron una situación "extremadamente grave", con servicios de urgencias rebasados por pacientes de edad avanzada, pero también adultos de entre 50 y 60 años afectados por las altas temperaturas.

En Reino Unido, personal médico advirtió que incluso equipos esenciales como resonancias magnéticas y aparatos para tratamientos oncológicos están presentando fallas debido al calor extremo.

Las altas temperaturas también han afectado la infraestructura.

En Alemania, el pavimento de la autopista A2 llegó a deformarse por el calor, mientras que Austria alertó sobre el riesgo de que las vías ferroviarias sufran deformaciones.

En Países Bajos se emitió por primera vez una alerta roja prácticamente para todo el país, mientras cientos de escuelas suspendieron actividades o modificaron sus horarios en varios países europeos.

Cambio climático intensifica estos episodios

Investigadores del grupo World Weather Attribution concluyeron que la intensidad de esta ola de calor habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático provocado por la actividad humana.

Según su análisis, un episodio como el actual habría sido alrededor de 3,5 grados menos intenso durante el día y 2,4 grados menos durante la noche si hubiera ocurrido hace cinco décadas.

Los científicos también señalan que las temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas registradas esta semana son ahora hasta 100 veces más probables que hace apenas unas décadas.

Europa, además, se calienta a un ritmo superior al promedio mundial, lo que incrementa la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos extremos.

Eventos del fin de semana afectados por la ola de calor

Las autoridades francesas y de otros países decidieron suspender o posponer varios eventos masivos previstos para este fin de semana con el objetivo de evitar una mayor presión sobre hospitales y servicios de emergencia.

Entre las principales afectaciones destacan:

Marcha del Orgullo LGBT+ de París. La tradicional movilización fue aplazada y sus organizadores analizan reprogramarla para septiembre.

Festival Solidays. El encuentro musical, que esperaba reunir a unas 200,000 personas durante tres días, fue cancelado.

Encuentro internacional de atletismo en París. Permanecía bajo evaluación de las autoridades ante el riesgo de prohibición.

Media maratón de Hamburgo, Alemania. Fue pospuesta debido a las temperaturas extremas previstas para el domingo.

Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Los organizadores emitieron una alerta especial por calor para pilotos, equipos y aficionados que asistirán al circuito de Spielberg.

Semana de la Moda Masculina de París. Diversas firmas adelantaron horarios de desfiles, repartieron abanicos, sombrillas, pistolas de agua, bebidas frías y modificaron sedes para reducir la exposición al calor.

Además, el prefecto de Policía de París prohibió el consumo de alcohol en la vía pública durante parte del fin de semana para reducir incidentes y disminuir la carga sobre los servicios sanitarios.

Emergencia que sigue avanzando

Mientras España comienza a experimentar un ligero descenso de temperaturas, el calor extremo se desplaza hacia Europa central y oriental.

Hungría, República Checa, Polonia, Austria y otros países permanecen bajo alertas máximas, mientras las autoridades advierten que los próximos días seguirán representando un riesgo importante para la salud, especialmente entre adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y quienes permanecen largos periodos bajo el sol.

La combinación del bloqueo Omega con el calentamiento global vuelve a colocar a Europa frente a uno de los mayores desafíos climáticos de los últimos años, en un episodio que ya está alterando la vida cotidiana de millones de personas.

Con información de agencias