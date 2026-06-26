Terremotos en Venezuela: Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras

El último balance de víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende a casi 1,000 muertos, varios de ellos ciudadanos extranjeros.

Según el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, hay más de 50,000 personas desaparecidas.

Esto es lo se sabe este sábado sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades:

28 portugueses fallecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 28 de sus ciudadanos o descendientes de portugueses muertos y 85 desaparecidos por el doble terremoto, al revisar al alza un balance anterior.

Siete chinos

Hasta la tarde del viernes, "las cifras preliminares indican que se ha confirmado la muerte de siete ciudadanos chinos a causa del terremoto", aseguró este sábado la cadena estatal CCTV, citando a la embajada de China en Venezuela.

La legación diplomática, cuyo saldo anterior era de dos connacionales fallecidos, había pedido a sus ciudadanos en un comunicado "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

Cinco españoles muertos y 119 sin localizar

Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos en la emergencia, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español en su último balance.

El 1 de enero de 2026, 147,000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un chileno

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó la noche del viernes "que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela".

La Cancillería dijo estar "en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención".

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170,000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.