Inclusión laboral: sólo 36% de las personas siente que puede auténtica en el trabajo

En México sólo 36% de los profesionales siente que puede mostrarse auténtico en el trabajo, lo que plantea un desafío a los empleadores para impulsar una cultura laboral inclusiva y aprovechar sus ventajas para atraer y retener al mejor talento, de acuerdo con datos de Talent Trends 2025 de Michael Page.

“Los empleadores que fomenten culturas auténticamente inclusivas atraerán y retendrán el mayor número de talentos”, asegura el estudio.

El que sólo uno de cada tres profesionales en México afirme que puede ser tal y como es en su centro laboral abre la puerta para que los colaboradores consideren cambiar de trabajo. Y sólo 26% del talento en busca activa de trabajo siente que puede ser auténtico en su trabajo.

Además, sólo el 25% de los encuestados cree que su lugar de trabajo es inclusivo, porcentaje que cae a 19% entre los empleados en búsqueda activa de otro trabajo.

“Esto quiere decir que las personas que piensan que su trabajo no es inclusivo son más propensas a estar en búsqueda activa de empleo”, explica el estudio.

Ventajas de la inclusión laboral

Un espacio laboral inclusivo es aquel en el que intencionalmente se crean estrategias para procurar y garantizar que todas las personas puedan acceder a un trabajo y desarrollar su carrera en igualdad de condiciones, sin importar sus características personales, de acuerdo con Mauricio Ariza, especialista en derechos humanos e inclusión laboral.

Un cultura laboral que sus colaboradores consideran inclusiva tiene ventajas para los empleadores: mejora del rendimiento laboral, la atracción y retención de talento y genera confianza entre los trabajadores y con la empresa, que en suma dan una ventaja competitiva frente a las firmas que no trabajan en construir espacios incluyentes, advierte el estudio de Michael Page.

Discriminación en el trabajo afecta la productividad

Para lograr un espacio laboral incluyente es necesario identificar y erradicar la discriminación que suele expresarse en comportamientos ya normalizados o sesgos inconscientes, sugiere Michael Page.

Un 20% de los encuestados afirma que ha sido discriminado o marginado durante su carrera profesional, ya sea por su edad, género, identidad de género y sexo, entre otros factores, recoge Talent Trends México.

“(Es importante) identificar qué comportamientos, prácticas o sesgos siguen excluyendo silenciosamente a ciertas personas. La discriminación - incluso en sus formas más sutiles - puede frenar el progreso y erosionar la confianza”, advierte el reporte.

El 38% de los profesionales encuestados reconocer haber experimentado discriminación por edad, 12% por su género, identidad de género y 11% por su estatus económico.

Destaca que sólo 6% de los colaboradores dice que no ha experimentado discriminación en su trabajo.

La discriminación en el trabajo no sólo impacta negativamente a los colaboradores sino que también tiene implicaciones en la productividad y la retención del talento.

Entre los colaboradores que han vivido discriminación, un 58% se siente menos productivo, 50% tiene problemas en su progreso profesional, 49% padece estrés y burnout y el 47% se siente infravalorado, según los datos de la encuesta.

“Cuestiones como el estrés, el agotamiento y la discriminación, cuando confluyen, son potenciales detonantes que preceden a la decisión final de abandonar un puesto”, menciona el estudio.

Colaboradores que se sienten seguros de expresarse como son les permite enfocarse en sus tareas dentro de la organización, lo que impacta positivamente en los resultados.

“Reconocer y valorar las diferencias en el entorno laboral enriquece la cultura laboral, impulsa la innovación, productividad y retención de talento. Una cultura empresarial inclusiva contribuye directamente al bienestar de los empleados y fortalece la competitividad de la organización”, señala Jorge Guerrero, director senior en Michael Page México.