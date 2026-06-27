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Ciclotón CDMX 2026: ruta, horario y todo lo que debes saber para este 28 de junio
En esta ocasión, el evento también tendrá un ambiente mundialista, ya que las autoridades invitaron a las y los asistentes a portar la playera de la Selección Mexicana y recorrer la ruta con los colores del país.
La Ciudad de México celebrará este domingo 28 de junio una nueva edición del Ciclotón, una jornada recreativa organizada por el Instituto del Deporte (Indeporte) que reunirá a ciclistas, patinadores, corredores y familias en un recorrido de 62.5 kilómetros por algunas de las principales avenidas de la capital.
En esta ocasión, el evento también tendrá un ambiente mundialista, ya que las autoridades invitaron a las y los asistentes a portar la playera de la Selección Mexicana y recorrer la ruta con los colores del país.
¿A qué hora será el Ciclotón del 28 de junio?
El Ciclotón se llevará a cabo este domingo 28 de junio, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.
Como ocurre cada mes, la participación es gratuita y no requiere registro previo. Las personas pueden incorporarse al circuito desde cualquiera de los puntos habilitados a lo largo del recorrido. ¿Cuál será la ruta del Ciclotón?
El circuito abarcará 62.5 kilómetros y recorrerá vialidades emblemáticas de la capital, entre ellas:
El recorrido conecta zonas del norte, centro, poniente y oriente de la Ciudad de México, permitiendo que los participantes ingresen o salgan del circuito en distintos puntos.
Habrá 14 estaciones de servicio
Para apoyar a los asistentes, el Indeporte instalará 14 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de la ruta.
Los módulos ofrecerán distintos apoyos como:
Las estaciones estarán ubicadas en:
Recomendaciones para disfrutar el recorrido
El Instituto del Deporte recordó que el Ciclotón es un espacio de convivencia donde participan personas de todas las edades, por lo que llamó a respetar las reglas de circulación.
Entre las principales recomendaciones destacan:
Además, las autoridades invitaron a los asistentes a sumarse al ambiente futbolero del mes y acudir con la playera de la Selección Mexicana para convertir el recorrido en una fiesta deportiva por las calles de la capital.