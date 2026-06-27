Ciclotón CDMX 2026: ruta, horario y todo lo que debes saber para este 28 de junio

La Ciudad de México celebrará este domingo 28 de junio una nueva edición del Ciclotón, una jornada recreativa organizada por el Instituto del Deporte (Indeporte) que reunirá a ciclistas, patinadores, corredores y familias en un recorrido de 62.5 kilómetros por algunas de las principales avenidas de la capital.

En esta ocasión, el evento también tendrá un ambiente mundialista, ya que las autoridades invitaron a las y los asistentes a portar la playera de la Selección Mexicana y recorrer la ruta con los colores del país.

¿A qué hora será el Ciclotón del 28 de junio?

El Ciclotón se llevará a cabo este domingo 28 de junio, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Como ocurre cada mes, la participación es gratuita y no requiere registro previo. Las personas pueden incorporarse al circuito desde cualquiera de los puntos habilitados a lo largo del recorrido. ¿Cuál será la ruta del Ciclotón?

El circuito abarcará 62.5 kilómetros y recorrerá vialidades emblemáticas de la capital, entre ellas:

Calzada de Guadalupe

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida Mazatlán

Avenida Patriotismo

Avenida Río Mixcoac

Avenida Río Churubusco

El recorrido conecta zonas del norte, centro, poniente y oriente de la Ciudad de México, permitiendo que los participantes ingresen o salgan del circuito en distintos puntos.

Foto: Deporte CDMX

Habrá 14 estaciones de servicio

Para apoyar a los asistentes, el Indeporte instalará 14 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de la ruta.

Los módulos ofrecerán distintos apoyos como:

Hidratación

Servicio mecánico para bicicletas

Atención médica

Fisioterapia (en algunos puntos)

Préstamo de bicicletas (disponible en una estación)

Las estaciones estarán ubicadas en:

Calzada de Guadalupe esquina avenida Fortuna.

Paseo de la Reforma esquina Eje 2.

Paseo de la Reforma esquina avenida Juárez.

Paseo de la Reforma, Glorieta del Ahuehuete.

Paseo de la Reforma, Glorieta del Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma esquina Sevilla.

Paseo de la Reforma esquina Julio Verne.

Calle Mazatlán esquina Alfonso Reyes.

Avenida Patriotismo esquina calle 23.

Avenida Río Mixcoac esquina Canova.

Avenida Río Churubusco esquina División del Norte.

Avenida Río Churubusco esquina Calzada de La Viga.

Avenida Río Churubusco esquina Oriente 110-Cafetal.

Avenida Juárez esquina calle López.

Foto: Deporte CDMX

Recomendaciones para disfrutar el recorrido

El Instituto del Deporte recordó que el Ciclotón es un espacio de convivencia donde participan personas de todas las edades, por lo que llamó a respetar las reglas de circulación.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Usar bicicleta, patines, patineta o acudir a correr o caminar.

Llevar suficiente agua para mantenerse hidratado y protección solar.

Utilizar casco y equipo de protección, especialmente si se participa en bicicleta o patines.

Respetar a los corredores, quienes deberán circular por la

Compartir la ruta con cortesía y seguir las indicaciones del personal del evento.

del circuito.

Además, las autoridades invitaron a los asistentes a sumarse al ambiente futbolero del mes y acudir con la playera de la Selección Mexicana para convertir el recorrido en una fiesta deportiva por las calles de la capital.