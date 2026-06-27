Marcha LGBT y otras protestas: estas son las movilizaciones previstas en CDMX para este sábado 27 de junio

La Ciudad de México tendrá un sábado con intensa actividad en las calles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé seis marchas y siete concentraciones para este 27 de junio, con la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ como el evento principal, además de diversas manifestaciones y actos relacionados con los derechos de la comunidad LGBT+, Palestina, el consumo de cannabis y demandas laborales.

Marcha del Orgullo reunirá a miles en Paseo de la Reforma

La movilización con mayor asistencia esperada es la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+, que comenzará a las 10:00 horas con concentración en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Zócalo capitalino bajo el lema "Pride 2026". La SSC estima una participación de alrededor de 200,000 personas, por lo que se prevén cierres y afectaciones en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

Como parte de la jornada también se espera un concierto artístico-musical en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes antes de que inicie el recorrido.

Otras marchas relacionadas con el Orgullo LGBT+

Además de la movilización principal, distintos colectivos realizarán recorridos propios durante el día.

Entre ellos destaca la Contra Marcha LGBTQIA+, que partirá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir el reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTIQIA+, denunciar la violencia contra personas trans y no binarias, así como manifestarse contra el transfeminicidio y el pinkwashing.

También se prevé la movilización del Bloque Disidente, desde la Glorieta del Ahuehuete hacia Gobernación, con demandas como la aprobación de una Ley Integral Trans, la dignificación del trabajo sexual y críticas hacia la FIFA.

Otro contingente partirá de la Glorieta del Ahuehuete para visibilizar a las personas desaparecidas de la comunidad LGBT+, mientras que colectivos como M Rubber MX y Caminando Contigo realizarán recorridos para incorporarse a la Marcha Pride.

Concentraciones también marcarán la jornada

La agenda contempla varias concentraciones antes y durante la marcha.

Entre ellas se encuentran integrantes del Congreso LGBTIQ+ de México, quienes se reunirán en la estación Sevilla del Metro para incorporarse al contingente principal. También habrá actividades de la Plataforma Común por Palestina en el Hemiciclo a Juárez con el acto "Futbol sin genocidio, Fuera Israel de la FIFA".

Asimismo, colectivos como La Comuna 420, Laboratorio 4:20 y Hijas de la Cannabis realizarán actividades para promover los derechos de las personas consumidoras de cannabis y posteriormente algunos de sus integrantes se sumarán a la Marcha del Orgullo.

¿Qué vialidades podrían verse afectadas?

Las principales afectaciones se concentrarán en:

- Paseo de la Reforma.

- Ángel de la Independencia.

- Glorieta del Ahuehuete.

- Glorieta de Insurgentes.

- Avenida Juárez.

- Bellas Artes.

- Eje Central.

- Zócalo capitalino y calles del Centro Histórico.

- Inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

La SSC advirtió que, además de los cierres viales por la Marcha del Orgullo, diversos contingentes podrían incorporarse al recorrido principal, lo que incrementará la presencia de personas y las restricciones a la circulación durante buena parte del día.