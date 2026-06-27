Día de las Mipymes: origen, importancia y su impacto en la economía mexicana

Cada 27 de junio se conmemora el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), una fecha que busca reconocer el papel de estos negocios en la economía global y visibilizar los desafíos que enfrentan para su desarrollo.

La fecha fue establecida en 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de destacar la contribución de las mipymes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en generación de empleo, innovación y reducción de la pobreza.

El peso de las mipymes en México

En México, las mipymes son el pilar del tejido empresarial. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de 5.4 millones de unidades económicas en el país, de las cuales el 95.5% son microempresas.

Estas unidades no solo predominan en número, también son clave en el empleo: concentran alrededor del 41.5% del personal ocupado a nivel nacional.

En conjunto, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de los negocios en el país, lo que las posiciona como uno de los principales motores económicos.

Día de las pequeñas y medianas empresas 2026: ¿Cómo son los negocios en México?Gráfico: El Economista

Digitalización y características actuales

En un contexto de transformación digital, las mopymes comienzan a incorporar herramientas tecnológicas. Por ejemplo, el 82.1% de las empresas pequeñas ya utiliza internet para realizar sus actividades.

Además, estas empresas están presentes en prácticamente todos los sectores económicos, desde comercio y servicios hasta manufactura, y suelen caracterizarse por estructuras operativas más flexibles, aunque también más vulnerables ante cambios económicos.

Un sector clave, pero con desafíos estructurales

Pese a su relevancia, las mipymes enfrentan barreras importantes para su crecimiento. Entre los principales retos destacan el acceso limitado a financiamiento, la baja profesionalización, la falta de adopción tecnológica y su escasa integración en cadenas de valor.

Estos factores explican por qué, aunque México tiene un alto nivel de emprendimiento, muchas empresas se mantienen en etapa de supervivencia y pocas logran escalar.

En este contexto, el Día de las Mipymes no solo es una fecha conmemorativa, sino un recordatorio de la necesidad de fortalecer el ecosistema empresarial para que estos negocios no solo nazcan, sino crezcan, se consoliden y contribuyan de manera más amplia al desarrollo económico del país.