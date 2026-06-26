Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos del viernes 26 de junio

Los últimos partidos de la fase inicial de la Copa del Mundo 2026 se realizarán este sábado 27 de junio con la participación de los equipos que integran a los Grupos J, K y L.

En el día 17 de esta justa deportiva se podrá saber finalmente cómo se completará la plantilla para la fase de dieciseisavos de final y quienes serán los afortunados en continuar en la contienda para levantar el trofeo de la FIFA.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este sábado 27 de junio:

Panamá vs. Inglaterra

En punto de las 3:00 pm (tiempo del centro de México) la selección de Inglaterra tendrá su tercer y último encuentro del Grupo L contra la ya eliminada Panamá, con todo el favoritismo pero también mucho en juego, obligada a recuperar sensaciones y cumplir con un primer puesto que, a priori, da un mejor cruce en dieciseisavos de final.

De la euforia de la victoria sobre Croacia en el debut (4-2) al empate sin goles contra Ghana, los 'Tres Leones' viven una realidad incierta, aunque conscientes de que todo vuelve a estar en su mano, o más bien en las botas de jugadores de talla mundial. Con cero puntos y ya eliminada, Panamá se presenta como rival ideal para que el equipo de Tuchel recupere juego y acierto en Nueva Jersey.

Como se esperaba, el Grupo L llega abierto a su tercera jornada: Inglaterra (4 puntos), Ghana (4) y Croacia (3), opciones para todas y, en teoría, un mejor cruce para la que quede primera, que se enfrentará a una tercera de grupo, mientras la segunda irá con la segunda del Grupo K, es decir, Colombia o Portugal.

Pese al runrún, Inglaterra sigue siendo muy favorita ante una Panamá que, en el segundo Mundial de su historia, sueña al menos con sumar un primer punto en su despedida en el MetLife Stadium. El escenario que acogerá la final del 19 de julio puede guardar su pedazo de historia para los Canaleros, para lo cual deberían recuperar su versión aguerrida del 1-0 contra Ghana.

Posibles alineaciones de Panamá e Inglaterra:

Panamá : Mosquera; Blackman, Córdoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo; Martínez, Rodríguez, Bárcenas; Fajardo.

: Mosquera; Blackman, Córdoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo; Martínez, Rodríguez, Bárcenas; Fajardo. Inglaterra : Pickford; James, Konsa, Stones, Spence; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

: Pickford; James, Konsa, Stones, Spence; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane, Rashford. Ábitro: Abdulrahman Al-Jassim (CAT).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 3:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Panamá vs. Inglaterra?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Coracia vs. Ghana

Las selecciones de Croacia y Ghana afrontan este sábado a las 3:00 pm (tiempo del centro de México) en Filadelfia por el pase a dieciseisavos de final, un duelo en el que los balcánicos necesitan ganar para garantizar su boleto sin esperar a la 'suerte' de los terceros y en el que al combinado africano, que lucha por ser primero de grupo, le valdría incluso el empate.

Con la eliminación de Panamá como única certeza, el resto de incógnitas se mantienen vivas en el apretado Grupo L de cara a la tercera y última jornada. Por el momento, Inglaterra se encuentra en cabeza con cuatro puntos, los mismos que los ghaneses, mientras que Croacia es tercera con tres y los centroamericanos todavía no han puntuado.

Así, la primera posición está todavía en juego, por lo que el encuentro en el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, será vital para determinar la suerte del grupo, en el que el tercero también podría asegurarse una plaza en las eliminatorias.

Al primero, le esperará un tercero de grupo en Atlanta el 1 de julio, mientras que el segundo clasificado se citará el 2 de julio en Toronto con el segundo del Grupo K, previsiblemente Colombia o Portugal; el tercero, si pasa, se medirá con un primero.

Posibles alineaciones de Coracia y Ghana:

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; y Budimir.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Semenyo y Ayew. / Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 3:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Coracia vs. Ghana?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Colombia vs. Portugal

Las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentan este sábado a las 5:30 pm (tiempo del centro de México), con el primer puesto del Grupo K en juego, para lo que los lusos necesitan ganar, mientras el equipo 'cafetero' llega ya clasificado y le vale con no perder para mantener el liderato.

Las selecciones portuguesa y los colombiana definen su camino en las eliminatorias del Mundial, y la situación del grupo es más favorable para los de Néstor Lorenzo, que vencieron sus dos partidos previos a Uzbekistán (1-3) y República Democrática del Congo (1-0) para sumar seis puntos. Mientras que el conjunto luso tuvo un primer susto en el debut con el empate (1-1) frente al combinado africano, aunque se desquitó después ante los asiáticos con un contundente 5-0 para colocarse con cuatro unidades.

Posibles alineaciones de Colombia y Portugal

Colombia : Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Richard Ríos, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luiz Díaz; y Luis Suárez.

: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Richard Ríos, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luiz Díaz; y Luis Suárez. Portugal : Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; y Cristiano Ronaldo. Árbitro: Alireza Faghani (IRN).

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 5:30 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Colombia vs. Portugal?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Congo vs. Uzbekistán

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se miden este sábado también a las 5:30 pm, con los africanos como grandes favoritos para estar en las eliminatorias por primera vez en su historia, ante un combinado asiático eliminado que quiere despedirse con buenas sensaciones.

'Los Leopardos' son una de las revelaciones de este Mundial 2026 por su fútbol sólido que, en su vuelta a una Copa del Mundo 52 años después, impidió la victoria de Portugal, tras empatar el gol inicial de Joao Neves con su figura Yoane Wissa como protagonista. También opusieron resistencia a Colombia en el segundo encuentro, aunque se fueron sin premio por gol en la segunda mitad de Daniel Muñoz.

Sin embargo, el inesperado punto logrado ante Portugal les pone en una situación privilegiada para su objetivo, actualizado por el transcurso del grupo, que no es otro que estar en dieciseisavos por primera vez en su historia -solo participó en el Mundial de 1974 como Zaire-.

Aunque el único resultado que le garantizaría estar en los cruces es ganar a Uzbekistán. Así, presumirían de cuatro puntos y tendrían virtualmente asegurado avanzar como uno de los ocho mejores terceros. No obstante, la capacidad ofensiva es la asignatura pendiente del combinado africano, que solo ha marcado un gol y ha rematado a puerta en tres ocasiones en dos partidos y le cuesta mucho llegar a área rival, con apenas cuatro córners de media.

Posibles alineaciones de Congo y Uzbekistán

RD Congo : Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapadi, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, E. Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.

: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Kapadi, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, E. Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu. Uzbekistán : Nematov; Karimov, Ashurmatov, Abdullaev, Khusanov, Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov; Ganiev, Shomurodov y Fayzullaev.

: Nematov; Karimov, Ashurmatov, Abdullaev, Khusanov, Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov; Ganiev, Shomurodov y Fayzullaev. Árbitro: Feliz Zwayer (ALE).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 5:30 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Congo vs. Uzbekistán?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Argelia vs. Austria 8:00 PM

Austria y Argelia se enfrentan a las 8:00 pm en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por clasificarse como segunda del grupo J y ser la rival de España en dieciseisavos de final, luego de que la 'La Roja' acabó como líder de su Grupo H.

Igualados a tres puntos tras ganar a la colista Jordania y perder frente a la Argentina de Leo Messi, el 'pichichi' de toda la historia de los Mundiales, centroeuropeos y norteafricanos quieren alargar su presencia en la edición más global del torneo. Un empate podría bastar a ambas para lograr el pase, pero mantendría a Austria como segunda y le enfrentaría a los de De la Fuente.

En el único precedente entre Austria y Argelia en los Mundiales, en el de España en 1982, los europeos se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Walter Schachner y el exazulgrana Hans Krankl, aunque los de Vladimir Petkovic afrontan el pulso sin complejos y quieren acercarse a su 'techo' de los octavos de final de Brasil 2014.

Posibles alineaciones de Argelia y Austria

Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Hadj Moussa, Maza; Chaibi y Gouiri.

Austria: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Arnautovic, Sabitzer; y Gregoritsch.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB).

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City.

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 8:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Argelia vs Austria?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Jordania vs. Argentina

La selección de Argentina se medirá ante Jordania, que ya está eliminada con cero puntos, a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) en el estadio AT&T de Dallas, donde la vigente campeona del mundo querrá buscar al '10' Leo Messi y el '10' que sería el pleno de victorias y seguir con cero goles en contra.

La albiceleste llegará a este encuentro, después de vencer a Austria (2-0), con la incógnita de si el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, optará por hacer rotaciones en el once, al tener la primera plaza asegurada, o si querrá mantener a los jugadores fijos bien rodados.

Por parte de Jordania, los asiáticos acudirán a la cita por hacer acto de presencia después de quedar definitivamente eliminada en el partido contra Argelia (1-2), donde sufrió la remontada tras ir 33 minutos por delante en el marcador. Una media hora en la que los asiáticos tenían la esperanza de poder hacer historia en su primer Mundial.

Pese a tener cero puntos en la clasificación, la ofensiva jordana puede resultar una amenaza para que Argentina no consiga la perfección. Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan son los únicos goleadores que han conseguido batir las porterías de Austria en el primer partido (3-1) y de Argelia. Sin duda, poder ganar o puntuar ante Argentina sería, pese a la eliminación, un broche de oro a su primer e histórico Mundial.

Posibles alineaciones de Jordania y Argentina

Jordania : Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan; Al-Fakhouri, Olwan; y Al-Tamari.

: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan; Al-Fakhouri, Olwan; y Al-Tamari. Argentina : Juan Musso, Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; De Paul, Palacios, Lisandro Martínez, Lo Celso; Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez.

: Juan Musso, Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; De Paul, Palacios, Lisandro Martínez, Lo Celso; Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez. Árbitro: István Kovacs (RUM).

Estadio: AY&T Stadium de Dallas.

Fecha y horario: Sábado 27 de junio a las 8:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver Jordania vs. Argentina?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).