Tribunal de apelaciones de California ordena nueva sentencia para Harvey Weinstein por violación

Un tribunal de apelaciones de California confirmó el viernes la condena del magnate del cine Harvey Weinstein por violación y abuso sexual, pero anuló su pena de 16 años de prisión y ordenó que sea sentenciado nuevamente.

La decisión de los tres jueces se produjo en relación con la condena de Weinstein en 2022 por la violación y agresión en 2013 de una actriz en la habitación de un hotel de Los Ángeles.

"La sentencia queda anulada y el asunto se remite para una nueva imposición de la pena", señala una actualización del expediente en línea publicada el viernes por el Segundo Distrito de Apelaciones de California. "En todos los demás aspectos, el fallo queda confirmado".

La decisión completa no fue puesta a disposición y no fue claro de inmediato sobre qué base se había dictado.

La decisión se produjo un día después de que fiscales de Nueva York anunciaran que retirarían un caso de violación contra Weinstein por un supuesto ataque en 2013 a la actriz Jessica Mann, después de que tres juicios fracasaran.

El ganador del Oscar, de 74 años, sigue a la espera de ser sentenciado en Nueva York por agredir sexualmente a la productora de cine Miriam Haley.

Weinstein llegó a dominar Hollywood como productor, con poder suficiente para impulsar o hundir proyectos y carreras.

Desde 2017, más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de agresión sexual.

El fundador de Miramax Studios, quien ahora usa silla de ruedas debido a problemas de salud, permanece encarcelado en el complejo penitenciario de Rikers Island en Nueva York.