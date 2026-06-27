Clima hoy sábado 27 de junio: lluvias fuertes y calor seguirán en gran parte de México

El clima en México para este sábado 27 de junio estará marcado por un contraste de condiciones: mientras gran parte del territorio continuará con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo, en el noroeste y norte persistirá el ambiente muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto con la onda tropical número 12 y otros sistemas meteorológicos, mantendrán el potencial de precipitaciones en buena parte del país durante la jornada sabatina.

¿Dónde lloverá más este sábado?

Las lluvias más intensas se esperan en:

Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, con acumulados de

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco registrarán lluvias fuertes de

También habrá chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche, mientras que Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas.

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Persistirá el calor en varias entidades

A pesar de las lluvias, el calor seguirá siendo intenso en el norte y noroeste del país.

Las temperaturas máximas previstas son:

40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca.

35 a 40 °C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C en Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Morelos.

Además, la onda de calor continuará en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, aunque el fenómeno comenzará a finalizar durante el sábado en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Fuertes rachas de viento y oleaje

El pronóstico contempla rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y el Istmo de Oaxaca, así como evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros desde Baja California hasta Chiapas, mientras que en el Golfo de México y la Península de Yucatán se prevén olas de entre 1 y 2 metros.

Recomendaciones

Ante las condiciones previstas para este sábado, las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, evitar cruzar ríos o calles inundadas durante las lluvias, extremar precauciones por las rachas de viento y mantenerse hidratado en las zonas donde continuará el ambiente extremadamente caluroso.