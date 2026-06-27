Simplifican trámites consulares para garantizar derechos de mexicanos LGBTTTIQ+ en el extranjero

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, el Gobierno de México anunció la simplificación de dos trámites consulares dirigidos a personas mexicanas que viven en el extranjero: el reconocimiento de identidad de género en el acta de nacimiento y el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo.

La medida fue presentada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte de una estrategia para reducir la carga administrativa y garantizar el acceso a derechos de la comunidad mexicana LGBTTTIQ+ fuera del país.

Reconocimiento de identidad de género con solo dos requisitos

A partir de esta simplificación, las personas mexicanas podrán solicitar el reconocimiento de identidad de género en cualquier consulado de México presentando únicamente dos documentos:

- Copia certificada del acta de nacimiento primigenia.

- Identificación oficial vigente con fotografía, cuyos datos coincidan con los del primer registro.

El trámite tiene un tiempo de respuesta de hasta 15 días naturales.

Con este cambio, quienes realicen la modificación de su acta de nacimiento podrán gestionar posteriormente otros documentos migratorios, consulares, legales y laborales con su identidad actualizada, sin necesidad de viajar a México para realizar el procedimiento.

Las autoridades señalaron que esta medida también contribuye a reducir costos para las personas que residen en el exterior y fortalece su seguridad jurídica.

Menos requisitos para registrar matrimonios igualitarios

La ATDT y la SRE también simplificaron el trámite para celebrar matrimonios entre personas mexicanas del mismo sexo en las representaciones diplomáticas y consulares del país.

El procedimiento pasó de seis a cinco requisitos. Para realizarlo será necesario presentar:

- Formato de solicitud.

- Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas.

- Identificación oficial vigente en original.

- Convenio sobre el régimen patrimonial del matrimonio.

- Comprobante de pago de derechos.

Al igual que el reconocimiento de identidad de género, este trámite tiene un plazo de resolución de 15 días naturales.

Buscan facilitar el acceso a derechos

De acuerdo con las autoridades, la reducción de requisitos busca hacer más accesibles los servicios de registro civil consular, garantizando los principios de inclusión, certeza jurídica e igualdad para las personas mexicanas que viven fuera del territorio nacional.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recordó que su estrategia de simplificación administrativa ha permitido eliminar 1,738 trámites burocráticos y reducir en 66 % los requisitos que deben cumplir las personas para acceder a distintos servicios gubernamentales.