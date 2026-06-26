OpenAI valora posponer hasta 2027 su esperada OPV

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, se inclinaría por demorar hasta el próximo año su salida a Bolsa en vez de dar el salto al parqué en la segunda mitad de 2026 ante la elevada incertidumbre que rodea al sector de la inteligencia artificial, según informa 'The New York Times', que cita a tres personas involucradas en las deliberaciones de la 'startup'.

Si bien OpenAI había iniciado los preparativos de su OPV con la vista puesta en empezar a cotizar en el tercer o cuarto trimestre de este año, una serie de acontecimientos recientes ha llevado a los ejecutivos de la empresa dirigida por Sam Altman a alejarse de sus aspiraciones más ambiciosas.

En este sentido, el diario apunta la reciente evolución de las acciones de SpaceX tras su debut hace dos semanas en el Nasdaq, cuya cotización se ha desinflado gradualmente tras las primeras sesiones de euforia, en medio de la volatilidad que envuelve a las empresas tecnológicas en los mercados globales ante las dudas de los inversores sobre las ambiciosas metas de las compañías de IA.

Esto habría llevado a los asesores de OpenAI, en conversaciones con la compañía durante la última semana, a advertir de que es posible que no encuentren mucho entusiasmo entre los inversores minoristas por sus acciones, según dos de las fuentes consultadas.

De tal manera, habrían planteado a los ejecutivos de la compañía la opción de esperar hasta 2027 para salir a Bolsa con una valoración de 1 billón de dólares o reducir la valoración objetivo para una OPI más rápida.

OpenAI anunció a principios de junio que había presentado documentación confidencial ante los reguladores del mercado de valores para iniciar el proceso de salida a Bolsa, aunque no se comprometió públicamente con ningún plazo para acometer la transacción, que podría reportar a la empresa una valoración de 1 billón de dólares.

"Aún no hemos decidido la fecha; podría demorarse, ya que hay aspectos que queremos abordar que probablemente sean más sencillos como empresa privada", advirtió OpenAI al confirmar el registro de su solicitud para cotizar en bolsa.

El pasado mes de abril, OpenAI levantó 122,000 millones de dólares en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, lo que otorgaba a la 'startup' una valoración de 852,000 millones de dólares.