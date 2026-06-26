Bélgica vence 5-1 a Nueva Zelanda y avanza a 16avos como primero del Grupo G

Bélgica puso la casa en orden: goleó 5-1 el viernes a Nueva Zelanda y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo G.

Los Diablos Rojos, que habían empatado sus dos primeros partidos, ante Egipto e Irán, hicieron los deberes esta noche en Vancouver y eliminaron a una voluntariosa selección neozelandesa que terminó última con un punto.

Bélgica terminó con cinco puntos, los mismos que Egipto pero con mejor saldo de goles.

Los Faraones empataron 1-1 con Irán, que quedó tercero con tres unidades y debe esperar hasta el sábado, cuando culmina la primera ronda, para saber si clasifica como uno de los mejores terceros

En la segunda ronda, Bélgica jugará contra uno de los mejores terceros, el miércoles en Seattle a las 20H00 GMT, mientras que Egipto lo hará contra Australia el viernes que viene en Arlington, vecina a Dallas, a las 18H00 GMT.

Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86), Alexis Saelemaekers (90+4) anotaron los goles de Bélgica esta noche el estadio BC Place, en Vancouver.

Elijah Just a los 84 minutos anotó el descuento para Nueva Zelanda, que se marcha de su tercer Mundial, tras España 1982 y Sudáfrica 2010, sin conocer la victoria, con cuatro empates y cinco derrotas en sus nueve partidos jugados.

Alineaciones de Nueva Zelanda y Bélgica: