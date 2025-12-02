Así se compone el CAT: La cifra clave para entender el costo real de tu crédito

El Costo Anual Total (CAT) es el indicador que permite conocer cuánto cuesta realmente un crédito en México, más allá de la tasa de interés que anuncian las instituciones financieras. Establecido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el CAT expresa en porcentaje anual el costo integral del financiamiento e incluye todos los cargos obligatorios que una persona debe pagar para utilizar ese crédito.

A diferencia de la tasa de interés, que solo refleja el cobro por el uso del dinero, el CAT incorpora todos los elementos que afectan el costo real de un crédito. Entre ellos se consideran comisiones por apertura, anualidades, primas de seguros obligatorios, costos de administración, montos financiados adicionales, y el plazo del crédito.

El CAT muestra el impacto combinado de cada componente y permite al usuario entender cuánto terminará pagando en total durante un año.

En la práctica, este indicador se vuelve indispensable para comparar ofertas entre bancos, sofomes, tiendas departamentales y otras entidades que otorgan crédito.