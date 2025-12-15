Lectura 3:00 min
¿Cómo saber si tienes una salud financiera fuerte al cierre de año?
Evalúa tu salud financiera con este sencillo test de la Condusef. Descubre si tus finanzas están en riesgo, en proceso de fortalecimiento o saludables, y sigue consejos clave para mejorar en 2026.
Los cierres de año son un momento perfecto para hacer un balance, en cuestiones financieras es especialmente importante para saber qué tienes qué hacer para mejorar de acuerdo con tus metas, así que evaluar tu salud financiera es clave.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), establece que el ciclo completo de la salud financiera abarca desde la seguridad, la resiliencia, control, libertad, con esta prueba podrás evaluar si aplicaste todo lo que aprendiste.
Te puede interesar
¿Cómo anda tu salud financiera?
- Al iniciar cada mes, ¿cómo organizas tu dinero?
- a) Tengo un presupuesto por categorías, registro mis gastos y ajusto cuando es necesario.
- b) Sé más o menos en qué gasto, pero no lo anoto ni le doy seguimiento.
- c) No planeo, gasto conforme llega el dinero.
2 ¿Cómo manejas las deudas que tienes?
- a) Solo adquiero créditos que puedo pagar y liquido puntualmente.
- b) A veces me atraso o pago lo mínimo, pero procuro no endeudarme más.
- c) Pido préstamos con frecuencia o uso una deuda para pagar otra.
3. ¿Qué haces para protegerte ante imprevistos financieros?
- a) Tengo un fondo de emergencia con el que puedo cubrir varios meses de gastos.
- b) Tengo algunos ahorros o una tarjeta disponible “por si acaso”.
- c) No tengo ahorros; si pasa algo, pido ayuda o crédito.
4. ¿Ya tienes un plan de retiro o ahorro a largo plazo?
- a) Sí, hago aportaciones periódicas o tengo inversiones pensando en mi futuro.
- b) He pensado en hacerlo, pero no sé por dónde empezar.
- c) No, lo veo como algo lejano o innecesario por ahora.
5. Sobre tus finanzas personales, ¿qué tan informado(a) te mantienes?
- a) Consulto fuentes confiables, como revisa, compara y decide, antes de tomar decisiones.
- b) Leo o me informo de vez en cuando, pero no de forma constante.
- c) No busco información; me guío por lo que escucho o me recomiendan.
Resultados
1. Mayoría de C: Finanzas en riesgo.
- Tu salud financiera necesita atención. Tal vez vives al día, dependes del crédito o no sabes en qué se va tu dinero.
- TIP: Empieza por observar tus gastos, evitar deudas innecesarias y buscar información confiable. ¡Nunca es tarde para mejorar tu relación con el dinero!
2. Mayoría de B: En proceso de fortalecimiento.
- Vas por buen camino. Tienes nociones y algunos hábitos positivos, pero todavía te falta consolidarlos.
- TIP: Elabora un presupuesto mensual, inicia tu fondo de emergencia y comprométete con una meta de ahorro realista. Pequeños pasos crean grandes logros.
3. Mayoría de A: Finanzas fuertes y saludables.
- ¡Felicidades! Has desarrollado buenos hábitos financieros: planificas, ahorras e inviertes con propósito. Estás en control y enfocada o enfocado en tus metas.
- TIP: Sigue actualizándote y ajusta tus objetivos cada año. Tu constancia es la clave para mantener la libertad financiera.
“Cierra este año con claridad y abre el próximo con acción. Haz de la salud financiera tu propósito 2026: más control, previsión y mayor tranquilidad”, recomienda la Condusef.