Revolut México: “estos tres años van a ser de un fuerte cambio en el sector”

Revolut inició operaciones como banco en México apenas en enero del 2026. Dada la buena respuesta de la población a la plataforma de servicios financieros, su estimación inicial de crecimiento se ha modificado de manera positiva: ahora esperan sumar alrededor de 2 millones de clientes en el primer año, cuando la expectativa previa era de 1 millón de usuarios.

Pero más allá de ello, para Juan Guerra, director general de Revolut México –con la llegada de otros jugadores tecnológicos al sistema bancario local–, los próximos tres años serán de un “violento cambio en el sector”, y para la sociedad mexicana.

En entrevista , consideró que muchas de las personas que hoy están bancarizadas, van a cambiar de banco, salvo, quizás, casos como los clientes de banca privada.

“Pero millones de personas que hoy tienen una cuenta en un banco tradicional, van a cambiarse de banco en los próximos tres años, y millones de personas que están sub-bancarizadas, y que quizás tienen una cuenta pero solo retiran efectivo, van a empezar a convivir mucho más con dinero digital”, expresó.

Agregó: “Y millones de personas que han sido excluidas y que conviven principalmente con el efectivo, por lo menos van a tener una cuenta bancaria y empezarán a hacer algunos movimientos por ahí”.

En este sentido, con base en sus estimaciones, subrayó que si hoy la mitad del país está sub-bancarizada, en tres años se puede reducir esa tendencia.

Si bien Revolut tiene solo algunas semanas operando como banco en México, a nivel mundial esta institución financiera de origen británico, atiende ya a más de 70 millones de clientes, y tiene presencia en más de 40 países.

“Revolut ha competido contra varios de los bancos internacionales más importantes del mundo y ganado en Europa. En México tenemos todo por demostrar (...) estamos creciendo mucho más rápido de lo que teníamos proyectado”, puntualizó.

De inicio, Revolut México ofrece productos como tarjeta de crédito, cuentas, inversiones con rendimientos competitivos, envío de remesas sin costo y divisas.

Guerra refirió, sin embargo, que se irán agregando productos a la aplicación. Recientemente se liberó un producto de cuentas compartidas para roomies, y en breve se estará liberando la cuenta para niños. “Y vienen muchas cosas más, porque esa es nuestra apuesta: ser la plataforma financiera que resuelve todas tus necesidades financieras en un solo lugar”, apuntó.