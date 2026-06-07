Hey Banco pospone lanzamiento de Hey X, plataforma de inversión

Hey Banco dio a conocer que determinó posponer el lanzamiento de Hey X, plataforma digital de inversión que busca democratizar el acceso al mercado bursátil estadounidense, que estaba previsto para este mismo mes de junio, y que fue anunciado el jueves pasado.

Lo anterior, detalló la institución financiera el viernes, luego de sostener reuniones de trabajo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para presentar el modelo operativo de Hey X, y recibir una serie de recomendaciones.

“Hey Banco informa que, como parte de su compromiso por ofrecer soluciones financieras digitales con los más altos estándares de calidad, ya sea de forma directa o referenciándolos a terceros y socios estratégicos, sostuvo reuniones de trabajo con la CNBV para presentar el modelo operativo de Hey X y recibir recomendaciones orientadas a fortalecer el servicio y enriquecer la experiencia”, detalló.

Agregó que, derivado de tales conversaciones, se determinó posponer el lanzamiento de Hey X, con el objetivo de incorporar las recomendaciones emitidas por la autoridad antes de su lanzamiento oficial.

Asegurar que propuesta cumpla con altos estándares

Hey precisó que la operación relacionada con el esquema de referenciación de clientes para el servicio de inversiones, sería realizada por Admino, empresa integrante de Regional -holding de Hey-, y no por el banco.

En este sentido, destacó que la decisión responde al interés de asegurar que la propuesta de valor de Hey X, cumpla con los más altos estándares de operación, transparencia y experiencia para los clientes.

Finalmente, apuntó que Hey Banco y Admino continuarán trabajando en coordinación con las autoridades correspondientes y comunicarán oportunamente una nueva fecha de lanzamiento de Hey X, una vez que concluyan las acciones derivadas de las recomendaciones recibidas.