Volkswagen descarta que sus ventas crezcan en 2026 ante su inminente reestructuración

Volkswagen ya no espera que sus ingresos crezcan ⁠este año, según reportó la empresa este viernes, descartando así su previsión anterior y allanando el camino para una reestructuración radical ⁠destinada a proteger al grupo frente ⁠a los costosos aranceles y a la creciente competencia procedente de China.

El anuncio se produjo junto con la publicación de los resultados del segundo trimestre, que muestran una caída de las ganancias del 9.5%, y el director ejecutivo, Oliver Blume, ha impulsado una reestructuración radical de la empresa, que incluye una propuesta de recorte de 100,000 puestos de trabajo, para hacerla más competitiva en términos de costos.

Volkswagen prevé ahora un descenso de hasta el 3% en los ingresos por ventas este año, tras haber pronosticado anteriormente un crecimiento de hasta el 3 por ciento.

La empresa mantuvo su previsión de un margen operativo comprendido entre el 4.0% y el 5.5 por ciento.

El grupo automovilístico alemán, que incluye las filiales Porsche y Audi, registró una ganancia operativa de 3,500 millones de euros (3,980 millones de dólares) en el periodo comprendido entre abril y junio.

Los ⁠analistas esperaban una ligera mejora con ⁠respecto al mismo trimestre del ⁠año pasado y en una encuesta realizada por Visible Alpha pronosticaban un ⁠resultado de 3,900 millones de euros.

El grupo logró compensar "los continuos y inevitables obstáculos, que se cifran en decenas de miles de millones", durante el primer semestre de 2026, dijo Blume.

"Al mismo tiempo, el entorno para la industria automovilística sigue siendo extremadamente difícil", señaló, haciendo referencia a las crisis geopolíticas, los conflictos comerciales, los estrictos requisitos normativos, ⁠la volatilidad de los mercados y la intensificación de la competencia.