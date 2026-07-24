América destaca oportunidades a jóvenes con Guillermo Almada

América utilizó cinco jugadores menores de 23 años en su primer partido del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el que también debutó como director técnico a Guillermo Almada.

El uruguayo se caracterizó por dar múltiples oportunidades a jóvenes en sus dos anteriores clubes de Liga MX, Santos y Pachuca, con quienes llegó a instancias finales. Con América, al menos en el inicio de su gestión, va por el mismo camino.

“Creo que es algo que probablemente los jóvenes del club ocupábamos, un entrenador que normalmente use a muchos de la cantera y mucha juventud”, reflexionó Dagoberto Espinoza, uno de los sub 23 que jugó la Jornada 1 con las Águilas.

La estrategia de Almada funcionó y América derrotó 0-1 a Querétaro, en calidad de visitante, en el inicio de torneo. Este fin de semana le toca visitar, entre comillas, a Atlante, ya que el partido se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

“Es algo importante para el equipo, probar algo diferente y creo que va bien. Nos estamos acoplando muy bien al profe, nos está ayudando mucho al crecimiento para estar en primera (división), que no es algo fácil. Creo que vamos a hacer un buen trabajo”, abundó Espinoza.

Este lateral derecho, nacido en 2004 en Sinaloa, fue debutado en primera división por el brasileño André Jardine en el torneo Apertura 2023.

Hace poco más de un año se había convertido en titular en el esquema de Jardine, pero sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que lo alejó de los canchas por largo tiempo. Apenas se está reincorporando.

“Creo que fueron unos meses muy difíciles por la lesión y por el momento en el que estaba con André. La lesión fue algo difícil para mí pero gracias a Dios toda mi familia me apoyó, mis compañeros y ahora que ya estamos de vuelta en las canchas estoy más que feliz”.

La llegada de Almada, quien potenció a jóvenes en la misma posición que Dagoberto Espinoza, como Kevin Álvarez y Gerardo Arteaga, incentiva a los canteranos del América.

“En el futbol no se sabe cuánto tiempo dura un profesor, porque hay cambios constantes. André me dio mucho juego por la lateral, pero creo que ahora es una muy buena oportunidad con Almada. Es algo muy importante para nosotros y tenemos que aprovechar la oportunidad, más que nada”.

Las Águilas de Almada intentarán llegar a seis puntos en el arranque del Apertura 2026 contra Atlante, que viene de perder 2-1 en su visita a Necaxa.

El hecho de jugar en el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— será un incentivo especial para los jugadores azulcremas.

“Lo veo como una motivación más porque todos sabemos la exigencia de ahí, cómo es la afición y más porque es nuestra casa. Por más que haya algunos equipos ahí, creo que nosotros somos el equipo y es una motivación estar con nuestra gente. Volver al estadio será muy importante”, agregó Espinoza.

Respecto al tema de Almada, añadió que ya se notan algunas diferencias entre su estilo y el de Jardine, quien estuvo a cargo del América tres años (de verano de 2023 a 2026).

“Físicamente, él y su cuerpo técnico traen otra mentalidad. Es más físico, de futbol más rápido e intensidad, creo que es algo que ya sabíamos, pero ahora que estamos en el día a día con él es algo importante que tenemos que hacer, con un entrenamiento intenso”.

Concluyó: “Creo que los jóvenes, que también me tocó en su momento estar en fuerzas básicas y subir a primera, sabíamos que era una intensidad diferente. Creo que con el profesor (Almada) es todavía más y sabemos lo importante que es tener una buena intensidad y mentalidad en los entrenamientos y partidos. Es un poco diferente a lo que veníamos haciendo con André”.