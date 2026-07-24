Carrie: "El bullying ha evolucionado hacia la tortura emocional"

¿Qué pasa cuando una adolescente educada en casa llega a la educación formal? La pregunta es aún más reflexiva cuando, además, se le formó con valores ultraconservadores.

Esa es una de las preguntas que Stephen King intentó resolver en Carrie, novela que inspiró el musical homónimo y que cuenta las secuelas emocionales que una joven, Carrie White, experimenta al haber sido criada en casa con valores hiperreligiosos. La primera menstruación de la protagonista y la respuesta de su madre, nada distinta a la de sus compañeras de escuela, despiertan en ella emociones tan intensas que la harán descubrir un superpoder. El resultado es pavoroso, pero por suerte es ficción.

Para Iván Mendoza Ríos, productor y director del montaje que se presenta en el Foro Shakespeare, la violencia en los contextos educativos no es un tema de fantasía. Es precisamente ese marco el que lo lleva a llevar a escena este clásico del teatro musical que, desde su perspectiva, sigue vigente a 40 años de su creación.

En entrevista con El Economista, Mendoza explica que las funciones ofrecidas en el Foro Shakespeare son el resultado de un taller de teatro lanzado por Producciones Umbral. “El casting fue complicado porque encontrar los perfiles físicos necesarios para Carrie no es sencillo”, apunta.

“El personaje de Margaret White es complicado de castear porque requiere de cosas muy específicas en el rango de edad y vocal”, ejemplifica. Al llamado respondió Samantha Delgado, quien hace gala de una voz trabajada, con presencia y potencia. Es, en los hechos, el principal sostén de la producción.

El foro, explica, ha sido elegido por la intimidad que ofrece.

Foto: CortesíaJose Ibarra

La violencia está demasiado normalizada: Iván Mendoza

“Hemos normalizado el bullying”, dice Iván Mendoza con preocupación. El también docente observa que la violencia en contextos escolares ha evolucionado hacia ataques, más que físicos, psicológicos y emocionales.

Desde su perspectiva, eso mantiene vigente al musical Carrie. “Antes veíamos los tiroteos en Estados Unidos y pensábamos ‘está muy lejos’, pero hoy lo vemos en México”. La reflexión que su montaje busca impulsar es que “vivimos en contextos donde apenas se da auge a las conversaciones sobre la salud mental”.

“Muchas veces los daños no son intencionales, la gente se vale de las propias herramientas para formar a los hijos y esas no siempre son las mejores para el contexto”, señala e insiste: “los problemas que vemos en Carrie, a 40 años, siguen vigentes”.

Carrie, El Musical se presenta los sábados del 11 de julio al 29 de agosto, a las 12:00, en el Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa, CDMX). Tiene una duración aproximada de dos horas y cada localidad tiene un precio de 700 pesos.