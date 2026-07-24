Obtienen retrato hablado del posible homicida del periodista, Alejandro Leyva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció su facultad de atracción para investigar el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrido el pasado miércoles en Oaxaca, con el objetivo de esclarecer el crimen y dar con los responsables.

A través de un breve comunicado, la dependencia señaló que “la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco 'N', acontecida en dicha entidad”.

Sin embargo, la institución federal no ofreció mayores detalles sobre las líneas de investigación ni sobre posibles personas involucradas, aunque aseguró que la información se dará a conocer conforme avancen las indagatorias.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que cuatro personas se encuentran en calidad de presentadas mientras continúan las labores de investigación para determinar su posible responsabilidad.

De igual manera, destacó que ya se cuentan con el retrato hablado de uno de los presuntos homicidas del periodista y las rutas de entrada y salida utilizadas por los agresores.

La fiscalía, a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, recuperó la motocicleta y un arma desarmada. Además de la identificación de un segundo vehículo que ocuparon los posibles agresores de Leyva Aguilar.

Labor periodística

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y exigió que las autoridades realicen una investigación pronta, exhaustiva e independiente que tenga como líneas centrales de investigación el trabajo periodístico víctima, las amenazas que denunció previamente y las campañas de estigmatización en su contra.

“Resulta especialmente preocupante” que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tuvieran conocimiento de las amenazas que enfrentaba el comunicador y, aun así, no se evitara su asesinato, sostuvo.

Leyva Aguilar había denunciado amenazas de muerte desde hace aproximadamente un año ante instancias estatales y federales. Además, Amnistía Internacional recordó que el periodista mantuvo una postura crítica hacia el gobierno de Oaxaca y que, como consecuencia de su labor, en 2024 fue desacreditado en una sección difundida durante las conferencias del gobernador del estado.