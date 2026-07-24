Sancionan en EU a 55 miembros del Cártel Jalisco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que ha sancionado, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), a 55 personas y entidades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas a su nuevo líder.

Uno de los sancionados es Juan Carlos González, alias Pelón, ciudadano con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, quien se habría convertido en el nuevo cabecilla del cártel tras la reciente muerte del fundador, Rubén Oseguera el Mencho, dijo el Tesoro en un comunicado.

El CJNG, designado como Organización Terrorista Extranjera, es responsable de una producción significativa del fentanilo traficado hacia Estados Unidos y emplea métodos de lavado de dinero que incluyen robo de combustible, contrabando y fraudes de tiempo compartido.

En la página de recompensas para narcotraficantes del Departamento de Estado, el Pelón es identificado como Jorge Valencia González y como hijastro de Oseguera. Ahí se ofrece hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

Desde que asumió el poder, la administración Trump ha emprendido casi 30 acciones de la OFAC contra 250 individuos y entidades vinculadas a carteles, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

La acción fue coordinada con el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), la agencia antilavado del país latinoamericano.

En un comunicado posterior, la UIF dijo que “presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional”.

Entre los objetivos figuran líderes de plaza del CJNG que operan laboratorios clandestinos de fentanilo, cocaína y metanfetamina en los estados Jalisco y Zacatecas. Los individuos sancionados operan empresas fachada que incluyen gasolineras, tequileras, constructoras, mayoristas de ropa y fabricantes de muebles en México.

Camino criminal

La muerte del Mencho, marcó el cambio más importante en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación desde su fundación. La organización criminal emprendió una reconfiguración de su cúpula para mantener el control de sus operaciones nacionales e internacionales, aunque el nuevo esquema enfrenta la presión de capturas, extradiciones y procesos judiciales contra varios de sus principales operadores.

Esto provocó el ascenso de Juan Carlos González, alias Pelón o Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho y considerado uno de los operadores históricos del CJNG, previamente encabezaba uno de los brazos armados de la organización, señalado por ejecutar acciones de alta violencia.

Las autoridades estadounidenses también lo ubican como uno de los principales objetivos de seguridad. El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura.

Cambios en el cártel

Aunque el Pelón quedó al frente del cártel, la estructura de mando descansa en un grupo de operadores que ya habían sido identificados por autoridades estadounidenses como integrantes de la cúpula narcotraficante.

El 18 de junio de 2025 fueron redesignados como líderes: Audias Flores Silva, el Jardinero; Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo y Julio Alberto Castillo Rodríguez.

Posteriormente, el 13 de agosto de ese mismo año, se incorporaron a esa estructura: Carlos Andrés Rivera Varela, la Firma; Francisco Javier Gudiño Haro, la Gallina, y Julio César Montero Pinzón, el Tarjetas.

Antes de la muerte del Mencho, el Pelón coordinaba uno de los principales grupos armados del cártel, mientras que Audias Flores Silva (el Jardinero) era considerado uno de los jefes regionales más importantes, con influencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Por su parte, Rubén Oseguera González (el Menchito), hijo del fundador, fungió durante casi siete años como segundo al mando antes de ser detenido y posteriormente procesado en Estados Unidos.

Otro operador cercano era Gerardo Botello Rozales (el Cachas), integrante del círculo de confianza de la familia Oseguera, quien pasó de desempeñarse como escolta de la esposa del Mencho a supervisar diversas células criminales.

La renovación del liderazgo ocurre paralelamente a una serie de golpes judiciales contra integrantes del CJNG y de su brazo financiero.

Entre los casos más relevantes destaca la captura de Audias Flores Silva (el Jardinero), detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026. Además, en el mismo operativo fue detenido César Alejandro Villaseñor Olivares (el Güero Conta), señalado como uno de los principales operadores financieros y encargado de empresas fachadas vinculadas con la estructura del Jardinero.

Operadores regionales

Pese a las capturas y sentencias, la organización mantiene diversos mandos regionales que continúan apareciendo como responsables de actividades específicas.

Entre ellos figuran: Francisco Noé González Ramírez (el F1), relacionado con secuestros, extorsiones y violencia en Zacatecas.

Además de Rodolfo Alejandro Loza García (el 26), señalado por acciones violentas en el norte de Jalisco, o Feliciano Ledezma Ramírez (Chano Limones), identificado como operador del tráfico de fentanilo en Michoacán.