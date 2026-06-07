Un muerto y edificios colapsados en Filipinas tras potente terremoto de 7.8 de magnitud 

Una persona murió y cuatro resultaron heridas el lunes en un terremoto de magnitud 7.8, que provocó el colapso de edificios el sur de Filipinas y generó alertas regionales de tsunami, informaron las autoridades.

"Hasta el momento se ha reportado un muerto y cuatro heridos. Es un reporte inicial", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La misma región sintió una réplica de magnitud 6,1, según el USGS.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

"¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha gritar a una persona en el video.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Las autoridades japonesas también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio.

En tanto, Indonesia ordenó la evacuación de áreas del norte del país ante la amenaza de olas de tsunami.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas de Mindanao y llamó a los pobladores a alejarse de las zonas costeras.

"Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", declaró Marcos.