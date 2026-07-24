Intel rebasa las expectativas gracias a la IA y sus acciones se disparan más de 5%

⁠Intel pronosticó el jueves unos beneficios y unos ingresos trimestrales superiores a las previsiones, lo que impulsó ⁠la subida de sus acciones un 5.2% en las operaciones tras el cierre del mercado regular y contribuyó a que la empresa decidiera aumentar sus planes de inversión para los próximos dos años, dado que la expansión de los centros ⁠de datos de IA está incrementando la demanda ⁠de sus unidades centrales de procesamiento (CPU).

Intel prevé unos ingresos para el tercer trimestre de entre 15,800 y 16,800 millones de dólares, frente a la estimación media de los analistas de 15,100 millones, según datos recopilados por LSEG. Estima que el beneficio ajustado será de 38 centavos por acción, frente a las estimaciones de los analistas de 27 centavos.

Intel se está beneficiando del auge de lo que se conoce como "IA agentiva", en la que agentes autónomos realizan tareas como la programación informática en nombre de los usuarios humanos.

Sus acciones han caído más de un 25% desde el cierre récord del 22 de junio, en medio de una venta masiva generalizada de valores del sector de los chips, aunque siguen registrando una subida de más del 170% en lo que va de año.

Los resultados avalan la estrategia del director ejecutivo, Lip-Bu Tan, para recuperar el liderazgo tecnológico y competir con empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices en el floreciente mercado de los chips de IA.

Los inversores siguen de cerca los negocios de centros de datos y de fabricación por contrato (o fundición) de Intel como indicadores clave del éxito de la reestructuración.

En una conferencia telefónica con analistas, Tan dijo que los avances del segundo trimestre llevaron a Intel a "comprometerse plenamente" con la producción a gran escala de chips fabricados con su próxima tecnología de fabricación 14A en 2028.

El año pasado, Intel había advertido de que podría verse obligada a abandonar la tecnología 14A si no conseguía encontrar un cliente importante, lo que habría dejado a EU fuera de la carrera por fabricar los ⁠chips más rápidos del mundo.

"Me complace ver el creciente impulso en ⁠los compromisos con los clientes para Intel 14A, y ⁠cada vez tengo más ‌confianza en que el 14A será un proceso altamente competitivo", dijo Tan.

En el segundo trimestre, que finalizó ⁠el 27 de junio, Intel anunció que las ventas aumentaron un 25.4%, hasta los 16,130 millones de dólares, y que el beneficio ajustado fue de 42 centavos por acción, frente a las estimaciones de 14,420 millones de dólares y 21 centavos por acción.

El margen bruto ajustado se situó en el 41.8%, frente a las estimaciones del 38.8 por ciento.

"La acción puede seguir revalorizándose si Intel consigue convertir la actual escasez de centros de datos en un crecimiento sostenido de los ingresos, mejora la rentabilidad de su negocio de fundición y, por último, anuncia los clientes externos necesarios para validar la siguiente fase de la recuperación ⁠de la fabricación", indicó Shay Boloor, estratega jefe de mercado de la empresa de investigación tecnológica Futurum Group.