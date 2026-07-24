Los tiempos del tratado

Hace un año la pregunta era si el tratado comercial con Estados Unidos sobreviviría; la actual es qué característica va a tener en el futuro. La estrategia geopolítica de la presidenta Sheinbaum, de paciencia y visión de largo plazo, y la del secretario Ebrard, de mantener una estrecha comunicación con quienes negocian los temas comerciales de Estados Unidos, hacen posible que, como no sucede con ninguna otra nación, el diálogo sea continuo. Más del 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos no pagan aranceles y nuestras exportaciones a ese país han crecido. Al momento, se dialoga con respeto sobre los temas que preocupan en ambos lados de la frontera, pero el comercio continúa y existe certeza de que la estrecha relación comercial con Estados Unidos va a mantenerse. Es evidente que a todos conviene fortalecer la economía de América del Norte.

En lo que debemos avanzar es en acciones para fortalecer la integración entre ambas economías. Entender que las características del déficit comercial de Estados Unidos con México son de naturaleza distinta al que tiene con otros países. Con China, por ejemplo, un producto mexicano que va al país vecino puede tener hasta 40% de contenido estadounidense; a ellos les conviene comprarnos a nosotros nuestros productos. De hecho, lo que le tendría que interesar a los estadounidenses es fortalecer la economía de México, el país que más les compra. México es también la nación que les puede garantizar resiliencia y seguridad en la provisión de los insumos y artículos esenciales. Un país en el que los derechos de propiedad se respetan y el comercio no sufre de restricciones no arancelarias.

México está haciendo su trabajo en reducir su dependencia de otras regiones, que han afectado a las empresas mexicanas. Los aranceles que se establecieron recientemente lograron reducir importaciones en esos rubros. Se tiene que avanzar más en reducir insumos de otras regiones y sustituirlos por los de América del Norte; eso requiere fortalecer el tratado y políticas industriales comunes. Sectores como farma, dispositivos médicos, electrónica y electrodomésticos son grandes áreas de oportunidad para fortalecer el comercio conjunto.

México puede resultar ganador del complejo escenario de reordenamiento del comercio global. Eso implica estrechar nuestra relación con Norteamérica, pero también buscar otros mercados, como Europa, con la renovación del acuerdo comercial y de inversión, para ampliar el horizonte de nuestras empresas. La economía mexicana comienza un periodo de recuperación, en un escenario en el que los factores externos de incertidumbre comienzan a disminuir. El panorama es complejo, pero la paciencia y la estrategia comienzan a dar resultados.