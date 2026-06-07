Heineken invierte 35 mdp en proyectos sociales en CDMX

La cervecera neerlandesa Heineken invirtió 35 millones de pesos en México en diversos proyectos sociales para las comunidades donde opera como Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Saltillo, Meoqui y Guadalajara.

Su estrategia ‘Brindar un Mundo Mejor’ integra proyectos que combinan impacto ambiental con desarrollo social, promoviendo soluciones construidas gracias a una alianza con Fundación Azteca y la Cooperación Técnica Alemana, GIZ.

Actualmente, entre sus iniciativas la empresa lleva a cabo un programa social enfocado en restauración ambiental, reforestación y recuperación de ecosistemas, que además promueve la participación comunitaria y el voluntariado como motores de cambio.

Así mismo, proyectos liderados principalmente por mujeres en temas de agua, biodiversidad y clima, así como proyectos estratégicos para la operación, como los de balance hídrico, enfocados en contribuir al reabastecimiento de fuentes de agua mediante acciones como la restauración de cuencas, la reforestación con especies nativas y la conservación de ecosistemas clave.

Murano Global Investments, empresa vinculada al desarrollador mexicano de proyectos hoteleros Grupo Murano, terminó el contrato que mantenía con Hyatt para la operación del complejo Grand Island Cancún I (GIC I), como parte de los acuerdos de reestructuración con sus bonistas.

La compañía estableció un nuevo acuerdo de operación con Ennismore, lo que implicará un cambio de nombre para el inmueble, que ahora será Mondrian, según informó en un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano regulador del mercado bursátil en Estados Unidos.

Cydsa, compañía con negocios químico, de cogeneración de energía y de procesamiento de hidrocarburos, obtuvo 1,740 millones de pesos con la emisión de un bono de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores, que servirá para pagar deuda preexistente.

El bono, con clave ‘CYSASA 26’, es a 3 años y pagará una tasa de interés variable, determinada mediante la adición de 125 puntos base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, con pagos de intereses mensuales.

Esta fue la tercera emisión realizada por Cydsa al amparo de un programa de deuda aprobado por hasta 5,500 millones de pesos.

El bono fue calificado con notas ‘AA-.mx’ de Moody’s y ‘HR AA+’ de HR Ratings, ambas dentro del bloque de activos con grado de inversión en escala nacional.

Para entender la velocidad con la que avanza la digitalización de los servicios financieros en México basta observar el crecimiento del ecosistema fintech, que hoy reúne cerca de 1,000 empresas en el país.

Entre ellas se encuentra Grupo Klu, que bajo la dirección de Alberto Djemal cumple seis años de operación con una apuesta por integrar en una sola plataforma servicios que tradicionalmente funcionan por separado, como pagos, crédito, tesorería, adquirencia y operaciones transfronterizas.

Con esta etapa de consolidación superada, la firma dirige su estrategia hacia la adquirencia y los negocios internacionales, dos segmentos que registran una demanda creciente. El desafío ahora consiste en convertir esa expansión en una oferta más robusta, especializada y con mayor alcance.

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