Sabadell prevé un aumento de su beneficio y de los ingresos por créditos en 2026 y ⁠2027

El banco español Sabadell prevé que los ingresos por créditos y la rentabilidad aumenten en 2026 y ⁠2027, tras haber comunicado este viernes una disminución ⁠de los ingresos por créditos en el segundo trimestre, en un momento en que el banco español se reorienta hacia una estrategia independiente tras la venta de TSB en Reino Unido.

El cuarto banco más grande de España en términos de capitalización bursátil registró un aumento del 28% en su beneficio neto, hasta los 624 millones de euros, en el periodo de abril a junio, gracias a las plusvalías de 322 millones de euros procedentes de la venta de TSB, frente a las previsiones de 653 millones de euros.

Los analistas están ahora pendientes de si Sabadell será capaz de mantener las tasas de crecimiento y proteger su rentabilidad sin TSB.

Los bancos españoles se habían beneficiado de los préstamos a tipo variable, pero la bajada de los tipos de interés ha reducido los márgenes. No obstante, las recientes tensiones geopolíticas han elevado de nuevo los tipos de mercado.

El margen de intereses de Sabadell —es decir, los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos— cayó un 0.4% interanual (en términos proforma) en el trimestre, hasta situarse en 902 millones de euros (1,030 millones de dólares), aunque superó las previsiones de los analistas, que apuntaban a 895 millones de euros.

En comparación con el trimestre anterior, el margen de intereses aumentó un 3.4%, y el banco espera que crezca más de un 1% este año.

A las 08:34 GMT, las acciones de Sabadell subían un 4.12%, tras la publicación de los resultados y el anuncio de un programa de recompra de acciones por valor de 331 millones ⁠de euros. El selectivo español IBEX 35 subía un 1.08 por ciento.

El bróker ⁠Renta 4 señaló que los ingresos fueron superiores ⁠a lo esperado, aunque el beneficio se situó ligeramente por debajo de lo previsto debido al aumento de las provisiones.

Sabadell afirmó ⁠que su objetivo es alcanzar un ratio de rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 16% para finales de 2027 y del 14.5% para finales de 2026, frente a un RoTE recurrente del 13.6% a finales de junio.

El banco señaló que sus costes aumentaron 12.7% interanual, debido principalmente a 37 millones de euros en gastos no recurrentes, vinculados a un plan de jubilación anticipada en España.

Sabadell espera obtener un ahorro bruto anual de 40 millones de euros a partir de 2027 gracias a este plan, de los cuales 20 millones de euros se materializarán en el segundo ⁠semestre de 2026, por encima de las estimaciones iniciales. Prevé que los costes recurrentes crezcan menos del 3% para finales de 2026.