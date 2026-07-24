La Unión Europea acusa a TikTok de exponer a los menores a riesgos en línea

La red social TikTok, propiedad de ByteDance, ha sido acusada de infringir la normativa ⁠de la Unión Europea sobre contenidos en línea debido a unas características de diseño que podrían exponer a los menores a pederastas o al ciberacoso, según informaron las autoridades reguladoras de la UE, lo ⁠que expone a la empresa al riesgo ⁠de recibir una cuantiosa multa.

Los cargos, denominados "conclusiones preliminares" en virtud de la Ley de Servicios Digitales —que exige a las grandes empresas tecnológicas que redoblen sus esfuerzos para combatir los contenidos ilegales y nocivos—, constituyen la cuarta acusación contra TikTok en dos años.

La Comisión Europea, que actúa como autoridad reguladora tecnológica de la UE, ha señalado que las cuentas de TikTok no cumplen las normas de seguridad de la Ley de Servicios Digitales. Señaló que la red social permite a los menores hacer pública su cuenta, lo que permite a otros ver el contenido y los expone potencialmente al ciberacoso o al contacto con personas malintencionadas.

Añadió que ni siquiera las cuentas privadas son seguras para los menores, ya que pueden localizarse fácilmente a través de las listas de "seguidos" y "seguidores" de otros usuarios, incluso por parte de personas que no tienen una cuenta de TikTok.

TikTok debería ajustar la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, el contenido solo sea visible para los usuarios de TikTok aceptados por los niños, señaló la Comisión.

TikTok ha declarado que revisará las conclusiones de la UE y colaborará de forma constructiva con el regulador.

"Las cuentas de adolescentes ​en TikTok cuentan con más de 50 funciones preconfiguradas de privacidad y seguridad, diseñadas con el asesoramiento de expertos, desde el momento en que se crea la cuenta", señaló la ⁠empresa.

"Las cuentas de menores de 18 años son privadas ⁠por defecto y somos una de las únicas ⁠plataformas en las que los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar la mensajería directa ni hacer que su contenido ⁠aparezca en la sección "Para ti"", añadió.

TikTok puede ahora examinar los documentos de la Comisión y responder antes de que el organismo regulador emita una decisión que podría incluir una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

"La Ley de Servicios Digitales exige a las plataformas que incorporen medidas de protección para los menores en el diseño de sus servicios y les exige que rindan cuentas cuando no lo hagan", dijo en un comunicado la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

"Un alto nivel de protección ⁠no debería ser una opción que se pueda activar; debería ser la configuración por defecto". La empresa ofreció concesiones para evitar multas en dos casos anteriores, mientras que un tercer caso sigue en curso.