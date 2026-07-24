Petróleo abre con caídas de 3%, pero se dirige a subida semanal por tensión en Oriente Medio

Los ⁠precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% este viernes, pero ⁠siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán.

Los futuros del ⁠Brent cedían 3.04 dólares, o un 3.02%, a 97.65 dólares el barril a las 11:23 GMT, tras haber cerrado por encima de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

El contrato se mantenía en camino de registrar una subida alrededor del 9% esta semana.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaban 2.42 dólares, o 2.63%, hasta los 89.77 dólares por barril, encaminados a registrar una subida semanal de casi el 8 por ciento.

"Los principales centros de producción de petróleo o las rutas de suministro están rodeados por la guerra... Las perspectivas a corto plazo son alcistas", afirmó John Evans, analista de PVM Oil Associates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un "castigo militar de gran envergadura" para Irán y sus aliados hutíes tras los ataques en el mar Rojo.

Irán había estado presionando a los hutíes para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de acceso al mar Rojo, si Estados Unidos continuaba atacando las infraestructuras energéticas iraníes. Se trata de la segunda ruta más importante para el transporte de energía, después del estrecho de Ormuz.

Además, los hutíes habían declarado el lunes que imponían un bloqueo naval a Arabia Saudita, que había estado desviando su petróleo ⁠a través de un oleoducto para eludir el cierre ⁠del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El tránsito diario de buques por el estrecho de Ormuz se mantuvo estable en tres durante cada uno ⁠de los últimos tres días, mostraron los datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler. Otros dos buques —entre ellos el superpetrolero Noble, que viajaba vacío— también entraron en el golfo Pérsico a través del estrecho el jueves.

En tanto, en el estrecho de Bab el-Mandeb, los tránsitos de buques de mercancías ascendieron a 32 el 23 de julio, frente a los 26 del día anterior, según datos de Kpler, con dos cruces registrados hasta el momento para el 24 de julio.

"En las aguas adecuadas, los buques siguen ⁠circulando… así que no se trata de un bloqueo total, como algunos podrían haber temido", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.