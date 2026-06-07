Selección de Irán empieza su travesía mundialista en Tijuana

La selección de Irán aterrizó en México alrededor de las 5:00 de la mañana de este domingo 7 de junio, específicamente en Tijuana, Baja California, donde tendrá su base de entrenamiento durante la Copa del Mundo 2026.

El Centro Xoloitzcuintle, casa del equipo de la Liga MX, Xolos de Tijuana, será su sede por lo que dure su participación en el Mundial.

La FIFA autorizó ese cambio el 25 de mayo, ya que originalmente Irán tenía su base de entrenamiento en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, las disputas políticas con dicho país desde hace meses provocaron la solicitud de cambio de sede.

Según relatos de medios internacionales, algunos aficionados iraníes aparecieron en el aeropuerto de Tijuana para recibir a sus seleccionados, destacando el exdelantero del Inter de Milán, Mehdi Taremi.

Irán tiene poco más de una semana para prepararse. Debutará en la Copa del Mundo el lunes 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 enfrentará a Bélgica y cerrará su actividad en el Grupo G el 26 de ese mismo mes contra Egipto.

Todos sus partidos serán en Estados Unidos (contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles; contra Egipto en Seattle), pero la preparación será en México.

Una de las principales preocupaciones de la Federación de Futbol de Irán (FFIRI) era obtener las visas de sus 26 seleccionados para jugar en territorio estadounidense. Ya las consiguieron, pero no así para todos los integrantes del cuerpo técnico.

De acuerdo con reportes internacionales, alrededor de 15 miembros del staff no recibieron la visa estadounidense.

Uno de ellos es Mehdi Taj, presidente de la FFIRI y que en los últimos meses ha sido el vocero del equipo a nivel global, incluso llegando a mencionar que su selección no participaría en la Copa del Mundo por las tensiones políticas con Estados Unidos.

Según una nota de AFP, Taj “anteriormente sirvió en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, designada como grupo terrorista por Washington”, razón por la que no habría recibido la visa.

Hay otras situaciones que no están claras. Por ejemplo, este fin de semana el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, describió que las visas sólo permitirán a los jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico entrar a Estados Unidos en la misma mañana de sus partidos y retirarse antes de que acabe el día.

Anteriormente, el portavoz del equipo, Amir Mahdi Alavi, dijo algo diferente a su televisión estatal: “Los visados expedidos para la selección son de entrada múltiple. La selección llegará al lugar del partido un día antes del primer encuentro y, para los siguientes, dos días antes”.

Lo que es un hecho es que Abolfazl Pasandideh solicitó ayuda a la FIFA para obtener el visado de los elementos del cuerpo técnico a los que se les negó.

“Esperamos que todos los obstáculos sean eliminados lo antes posible dentro del marco de las normas internacionales y los compromisos asociados con la organización de la Copa Mundial para que jugadores, entrenadores y directivos, que constituyen una parte inseparable del equipo, participen con plena concentración”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a BBC que se habían emitido las visas necesarias para que Irán compitiera en el Mundial, pero que no permitiría que abusen de ese sistema “para introducir terroristas clandestinamente en Estados Unidos bajo falsos pretextos”.

Desde diciembre de 2025, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos reveló una lista con un total de 39 países a los que se les niega acceso al país. Irán, Costa de Marfil, Senegal y Haití son naciones que participarán en el Mundial 2026.

Hasta ahora, ninguna de ellas ha manifestado mayores complicaciones de acceso a Estados Unidos como sí ha ocurrido con Irán.