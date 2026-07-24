China suma a 14 empresas de la UE a su lista de control de exportaciones por las sanciones a Rusia

China ⁠prohibirá la exportación de productos de doble uso a otras ⁠14 entidades de la Unión Europea con efecto inmediato, según informó este viernes el Ministerio de Comercio, que añadió que la medida era ⁠una respuesta a las últimas sanciones ⁠de la UE contra Rusia.

La UE adoptó el jueves su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, y el Ministerio de Comercio señaló que se habían sancionado a 14 empresas de China continental y Hong Kong.

Entre las entidades europeas a las que China ha prohibido recibir productos de doble uso se encuentran el fabricante alemán de automóviles y armamento Rheinmetall AG y la empresa polaca de electrónica Vigo Photonics S.A., según indicó el ministerio en un comunicado.

Se señaló que también se prohíbe a las organizaciones y personas extranjeras transferir o suministrar a dichas entidades productos de doble uso procedentes de China, si bien los exportadores chinos pueden solicitar autorización en casos excepcionales.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para la fabricación de drones y chips.

La lista de control ⁠de exportaciones de Pekín se ha ⁠centrado con mayor frecuencia en entidades ⁠estadounidenses y japonesas.

En abril, incluyó a siete entidades europeas en la lista ⁠por la venta de armas a Taiwán, en un caso poco habitual de sanciones dirigidas a Europa relacionadas con la cuestión de Taiwán.

La UE dijo el jueves en un comunicado que había añadido 51 nuevas entidades —entre ellas algunas con sede en China— a la lista de aquellas sujetas a restricciones más estrictas a la exportación de bienes y tecnologías ⁠de doble uso debido a su apoyo al complejo militar e industrial ruso.