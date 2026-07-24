Vinculan a proceso a Ruffo y siete más por huachicol fiscal

Tras una larga audiencia que duró más de un día, una jueza de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y otras siete personas señaladas de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al supuestamente pertenecer a la red más grande de huachicol fiscal del país.

Tras la audiencia de casi 35 horas, una jueza federal determinó que el exgobernador panista deberá llevar el proceso en su contra en prisión preventiva, pese a que sus abogados solicitaron prisión domiciliaria alegando condiciones de reclusión inadecuadas y asegurando que no había riesgo de fuga.

Durante la audiencia inicial, la FGR expuso casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación por los ilícitos referidos.

Sobre esto, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que con base en una investigación sólida, expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto Ruffo, Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Mientras que a Juan Hermilo Chavez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juarez, se les vinculó por delincuencia organizada y contrabando, y a mientras que a José María de la Peña Ramos,Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Barcenas Guillen, por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; todos ellos junto al ex gobernador panista son acusados por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Se dijo que en continuación de la audiencia inicial, toda vez que en días pasados la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, el juez otorgó la vinculación para las personas referidas, una vez que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, expuso los argumentos para que además se ratificara la prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Cefereso 1 Altiplano, en el caso del exgobernador y cinco acusados más.

En tanto que para José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la misma se deberá cumplir en domicilio y Adriana Magali Barcenas Guillen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Estas conductas delictivas, indicó la FGR, generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales. A los señalados se les acusa de posibles daños al erario por más de 4,000 millones de pesos.